एमपी में बड़ी पहल, अब सड़कों का मास्टर प्लान बना रहा लोक निर्माण विभाग

PWD- मध्यप्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग पीडब्लूडी ने बड़ी पहल की है। विभाग अब प्रदेशभर में सड़कों का मास्टर प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अंतर्गत पीडब्लूडी के इंजीनियर राज्य भर में घूम रहे हैं। सभी इंजीनियर्स अपने अपने इलाकों की पीडब्लूडी की सड़कों का जायजा ले रहे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं। विभाग की सभी रोडों की मैपिंग और मार्किंग कर एप में दर्ज किया जाएगा। बाद में इस डाटा की मदद से सड़कों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।