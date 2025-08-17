Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए खुशखबरी, भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 ट्रेनों में लगेंगे एक्सट्रा कोच

Railway Passengers News : भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इससे त्योहार के दौरान यात्रियों को सुलभ यात्रा का लाभ मिलेगा।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 17, 2025

Railway Passengers News
त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए खुशखबरी (Photo Source- Patrika)

Railway Passengers News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेशवासियों के लिए रेलवे की ओर से अच्छी खबर सामने आई है। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इससे त्योहार और भीड़भाड़ वाले सीजन में सीटों की कमी से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

दरअसल, राजधानी भोपाल से यात्रियों के लिए 9,380 नई सीटों की व्यवस्था की जाएगी। तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना और अमृतसर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में कोच लगेंगे। इन ट्रेनों में दक्षिण एक्सप्रेस कामायनी एक्सप्रेस जीटी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं।

भारी बारिश में दिखा रूपा नदी का रोद्र रूप, सैलाब में बह गई कार, सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी
बड़वानी
Barwani Flood

कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना

जनरल कोच की जगह आरामदायक स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी राहत ये है कि, इन बढ़ी हुई सीटों का किराया जनरल श्रेणी जैसा ही रहेगा। यात्रियों को कोई अतिरिक्त पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे।

17 Aug 2025 10:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए खुशखबरी, भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 ट्रेनों में लगेंगे एक्सट्रा कोच

