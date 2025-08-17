त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए खुशखबरी, भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 ट्रेनों में लगेंगे एक्सट्रा कोच

Railway Passengers News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेशवासियों के लिए रेलवे की ओर से अच्छी खबर सामने आई है। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इससे त्योहार और भीड़भाड़ वाले सीजन में सीटों की कमी से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।