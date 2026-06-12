ट्रेनों में 25% तक सस्ते होंगे टिकट, भोपाल सहित कई जिलों के यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

रेलवे के इस फैसले से हर रूट पर अलग- अलग बचत होगी। हैदराबाद रुट पर स्लीपर में 120 से 220 तक और फर्स्ट एसी में 500 से 900 तक बचत होगी। जयपुर के लिए स्लीपर में 80 से 150 और फर्स्ट एसी में 350 से 700 तक की राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा बचत श्रीगंगानगर रूट पर होगी। वहां फर्स्ट एसी में 700 से 1200 तक का फर्क पड़ सकता है। मुंबई रुट पर भी स्लीपर में 80 से 180 और फर्स्ट एसी में 450 से 850 तक की राहत रहेगी।