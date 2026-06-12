12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्रेनों में 25% तक सस्ते होंगे टिकट, भोपाल सहित कई जिलों के यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

MP Regular Trains: मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे ने टिकट के रेट कम कर दिए हैं...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jun 12, 2026

Indian railway special train: हर रूट पर अलग- अलग बचत होगी (Photo Source - Patrika)

Indian railway special train: हर रूट पर अलग- अलग बचत होगी (Photo Source - Patrika)

Indian railway special train: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि रेलवे टिकट में यात्रियों को किराए में 25% तक राहत मिलेगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया, इससे भोपाल, इटारसी, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, नर्मदापुरम, बीना और हरदा सहित भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों के यात्रियों को फायदा होगा। मिलेगा। खासकर लंबी दूरी के यात्रियों की यात्रा लागत कम हो जाएगी।

साथ ही रेलवे बोर्ड ने भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनों को नियमित श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। अब तक इन ट्रेनों में स्पेशल किराया लागू होने के कारण यात्रियों को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अधिक राशि चुकानी पड़ती थी, लेकिन नियमित श्रेणी में आने के बाद अतिरिक्त शुल्क खत्म हो जाएगा। अब 25% तक राहत मिलेगी।

यात्रियों के पैसे की होगी बचत

रेलवे के इस फैसले से हर रूट पर अलग- अलग बचत होगी। हैदराबाद रुट पर स्लीपर में 120 से 220 तक और फर्स्ट एसी में 500 से 900 तक बचत होगी। जयपुर के लिए स्लीपर में 80 से 150 और फर्स्ट एसी में 350 से 700 तक की राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा बचत श्रीगंगानगर रूट पर होगी। वहां फर्स्ट एसी में 700 से 1200 तक का फर्क पड़ सकता है। मुंबई रुट पर भी स्लीपर में 80 से 180 और फर्स्ट एसी में 450 से 850 तक की राहत रहेगी।

भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनें

20153/20154 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-रीवा एक्सप्रेस (इटारसी मार्ग)

17363/17364 हुबली-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस (इटारसी. बीना, रानी कमलापति)

20163/20164 बांद्रा टर्मिनस-जबलपुर एक्सप्रेस (इटारसी, नर्मदापुरम, भोपाल, संतहिरदाराम नगर)

17601/17602 काचीगुड़ा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (हरदा,इटारसी, भोपाल)

17079/17080 हैदराबाद-जयपुर एक्सप्रेस (इटारसी, भोपाल, संत हिरदाराम नगर)

नियमित श्रेणी में शामिल हुई ये ट्रेनें

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रीवा
रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
बांद्रा टर्मिनस से जबलपुर
जबलपुर से बांद्रा टर्मिनस
हुबली से योग नगरी ऋषिकेश
योग नगरी ऋषिकेश से हुबली
काचीगुड़ा से श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर से काचीगुड़ा
हैदराबाद से जयपुर
जयपुर से हैदराबाद

कैसे करा सकते हैं रिजर्वेशन

जो भी यात्री इस इस ट्रेन में रिजर्वेशन कराना चाहते हैं वे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctc.co.in) पर अकाउंट रजिस्टर करें। यहां पर आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद यात्रियों का नाम, उम्र और सीट की प्राथमिकता दर्ज करें। क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए टिकट का भुगतान करें। पेमेंट पूरा होने के बाद, आपका ई-टिकट (E-ticket) ईमेल और SMS पर आ जाएगा।

” रिटर्निंग अफसर ने की गलती”, उमं​ग सिंघार का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
meenakshi natarajan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 01:02 pm

Published on:

12 Jun 2026 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्रेनों में 25% तक सस्ते होंगे टिकट, भोपाल सहित कई जिलों के यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मीनाक्षी नटराजन विवाद में जीतू पटवारी का बड़ा हमला, रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाए गंभीर आरोप

meenakshi natrajan controversy jitu patwari attack
भोपाल

MP के 6 जिलों में ओलावृष्टि, 41 में आंधी-तूफान बारिश की चेतावनी जारी, Pre Monsoon का दूसरा HIT

MP Weather forecast
भोपाल

” रिटर्निंग अफसर ने की गलती”, उमं​ग सिंघार का बड़ा बयान

meenakshi natarajan
भोपाल

टि्वशा केस में नया मोड़: सामने आई तस्वीरें, वकीलों से गिरिबाला की तगड़ी साठगांठ

Twisha Sharma Case Updates: टि्वशा के पिता भेजा शिकायत पत्र (Photo Source - Patrika)
भोपाल

ट्विशा केस: 30 दिन पूरे लेकिन सवाल अधूरे, ट्विशा की मौत की गुत्थी में उलझी सीबीआई

CBI investigation into Twisha death remains incomplete even after 30 days
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.