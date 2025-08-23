MP में मानसून का कहर, 13 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी

MP weather:मध्य प्रदेश में मानसून (monsoon) अब रौद्र रूप में हैं। शुक्रवार को कई जिलों में झमाझम बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जगह-जगह जलभराव के कारण सड़के डूब गई और निचले इलाकों में हालत बिगड़ गए। राजधानी भोपाल समेत शाजापुर, राजगढ़, नर्मदापुरम, श्योपुर, मंडला, सिवनी और मालवा क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं।
ऑरेंज अलर्ट - राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार 23 अगस्त को यहां मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे इन जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। (Heavy rain alert)
येलो अलर्ट - 23 अगस्त को अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अशोकनगर, मुरैना, शिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। (rain alert)
मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 25 अगस्त तक हालात और खराब हो सकते हैं। सिनोप्टिक परिस्थितियों के कारण मानसून ट्रफ सूरतगढ़ से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवात भी असर दिखा रहा है। वहीं, 25 अगस्त तक ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इसका असर सीधा मध्य प्रदेश पर पड़ेगा और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। (MP weather)