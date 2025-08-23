MP में मानसून का कहर, 13 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 25 अगस्त तक हालात और खराब हो सकते हैं। सिनोप्टिक परिस्थितियों के कारण मानसून ट्रफ सूरतगढ़ से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवात भी असर दिखा रहा है। वहीं, 25 अगस्त तक ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इसका असर सीधा मध्य प्रदेश पर पड़ेगा और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। (MP weather)