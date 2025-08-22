कालभैरव मंदिर की बदलेगी सूरत, 163 करोड़ में बनेगी नई अप्रोच रोड, एलिवेटेड ब्रिज का भी होगा निर्माण

नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने गुरुवार को सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण किया व समीक्षा बैठक ली। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने सिंहस्थ आध्यात्मिक सिटी, श्री कालभैरव मंदिर कॉम्प्लेक्स, निकास चौराहे से इंदौर गेट तक एलिवेटेड ब्रिज (Nikas Chauraha-Indore Gate Elevated Bridge), मकोडियाआम से नीलगंगा तक एलिवेटेड ब्रिज (Makodiaam to Neelganga Elevated Bridge) निर्माण प्रोजेक्ट की कार्ययोजना प्रस्तुत की। उक्त सभी प्रोजेक्क्ट को मुख्य सचिव की बैठक में कार्य स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया। दुबे ने निर्देश दिए, श्री कालभैरव मंदिर उन्नयन की कार्ययोजना में प्रांगण में पौधरोपण को शामिल करें ताकि गर्मी में फर्श कम गर्म हो और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।