उज्जैन

कालभैरव मंदिर की बदलेगी सूरत, 163 करोड़ में बनेगी नई अप्रोच रोड, एलिवेटेड ब्रिज का भी होगा निर्माण

MP News- सिंहस्थ 2028 को लेकर सरकार ने कालभैरव मंदिर समेत कई प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तय की है। आध्यात्मिकता, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का संगम तैयार किया जा रहा है।

उज्जैन

Akash Dewani

Aug 22, 2025

Simhastha 2028 Kalbhairav ​​temple new approach road elevated bridge construction mp news
Simhastha 2028 Kalbhairav ​​temple new approach road elevated bridge construction (फोटो-सोशल मीडिया)

Simhastha 2028- सिंहस्थ तैयारियों के अंतर्गत काल भैरव मंदिर (Kalbhairav ​​temple) के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समाहित कर मंदिर कॉम्प्लेक्स के उन्नयन की कार्ययोजना बनाई है। 163 करोड़ रुपए की इस योजना में मंदिर के लिए एक नई अप्रोच रोड प्रस्तावित की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 पार्किंग, एक धर्मशाला व फेसिलिटी सेंटर भी बनेगा। एसीएस संजय दुबे की बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। (MP News)

इंदौर गेट तक बनेगा एलिवेटेड ब्रिज, नई अप्रोच रोड का निर्माण

नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने गुरुवार को सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण किया व समीक्षा बैठक ली। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने सिंहस्थ आध्यात्मिक सिटी, श्री कालभैरव मंदिर कॉम्प्लेक्स, निकास चौराहे से इंदौर गेट तक एलिवेटेड ब्रिज (Nikas Chauraha-Indore Gate Elevated Bridge), मकोडियाआम से नीलगंगा तक एलिवेटेड ब्रिज (Makodiaam to Neelganga Elevated Bridge) निर्माण प्रोजेक्ट की कार्ययोजना प्रस्तुत की। उक्त सभी प्रोजेक्क्ट को मुख्य सचिव की बैठक में कार्य स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया। दुबे ने निर्देश दिए, श्री कालभैरव मंदिर उन्नयन की कार्ययोजना में प्रांगण में पौधरोपण को शामिल करें ताकि गर्मी में फर्श कम गर्म हो और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

नदी से जुड़ाव के लिए बनेंगे साइकिल पाथवे

उन्होंने कहा, सिंहस्थ कार्यों में राशि में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन सभी अधिकारी कार्य लक्ष्यानुसार समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाए। सीवरेज और पेयजल प्रदाय के कार्य करने वाले अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें। बैठक में मेला अधिकारी आशीष सिंह थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव दुबे ने क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए नदी से जुड़ाव के लिए साइकिल पाथवे, पैदल मार्ग और पौधरोपण करने के निर्देश दिए।

अगला दौरा चलित लैब के साथ होगा

बैठक में एसीएस दुबे ने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, सभी कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार किए जाए। गुणवत्ता में कमी मिलने पर किसी भी अधिकारी को दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। कोई भी अधिकारी कन्सल्टेंट के भरोसे ना रहे, स्वयं कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर व्यक्तिगत रुप से ध्यान दें। आगामी निरीक्षण के दौरान मोबाइल टेस्टिंग लैब के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की जांच यथा समय की जाएगी।

सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण किया, गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए

एसीएस दुबे ने अधिकारियों के साथ सिंहस्थ 2028 के पूर्व होने वाले निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान भी उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का कहा। दुबे ने देवास रोड से कलेक्टर कार्यालय मार्ग, वीर भारत संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने म्यूजियम को रात 10 बजे तक खुला रखने का कहा। दुबे ने यूनिटी मॉल का निरीक्षण कर पीछे स्थित शिप्रा नदी का ध्यान रखने का कहा। इसके अलावा हरिफाटक ओव्हर ब्रिज, श्री महाकाल मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। दुबे ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन भी किया।(MP News)

Published on:

22 Aug 2025 12:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / कालभैरव मंदिर की बदलेगी सूरत, 163 करोड़ में बनेगी नई अप्रोच रोड, एलिवेटेड ब्रिज का भी होगा निर्माण

