अगले 3 घंटे बाद ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, 23 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां सक्रिय होने लगी है। इसका कारण यह है कि इस समय छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और निकटवर्ती क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है, साथ ही मानसून ट्रफ भी शिवपुरी, दमोह होते हुए निम्न दाब क्षेत्र तक पहुंच रही है। इसके कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है।
इन सिस्टम के कारण प्रदेश के दक्षिणी हिस्से खासकर महाराष्ट्र और छग से लगे क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बीते दिन भी कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई।
रायसेन में पौने दो इंच से अधिक बारिश हुई। इसी प्रकार भोपाल में भी दोपहर बाद शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 918 मिमी बारिश हो चुकी है। ऐसा ही दौर चलता रहा तो जल्द ही बारिश का कोटा पूरा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 घंटों में दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश के आसार बन सकते हैं, अन्य स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्कीबारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में भारी बारिश का अनुमान है। इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
रायसेन 45
भोपाल 35.2
छिंदवाड़ा 30
मंडला 7
इंदौर 5
उमरिया 2
खजुराहो 2