अगले 3 घंटे बाद ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, 23 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

रायसेन में पौने दो इंच से अधिक बारिश हुई। इसी प्रकार भोपाल में भी दोपहर बाद शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 918 मिमी बारिश हो चुकी है। ऐसा ही दौर चलता रहा तो जल्द ही बारिश का कोटा पूरा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 घंटों में दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश के आसार बन सकते हैं, अन्य स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्कीबारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।