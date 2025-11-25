Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में दो बड़े अधिकारियों को हटाया, सीएम मोहन यादव ने दिखाए कड़े तेवर

Raisen SP -रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटाया, बच्ची से रेप के मामले में लिया एक्शन, मिसरोद के टीआई संदीप पंवार को भी हटाया

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 25, 2025

Raisen SP Pankaj Pandey and Misrod TI removed

Raisen SP Pankaj Pandey and Misrod TI removed

Raisen SP- मध्यप्रदेश में दो बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया है। दोनों अधिकारी पुलिस विभाग के हैं। प्रदेश के रायसेन जिले के एसपी पंकज पांडे को हटाया गया है। यहां 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में ये कार्रवाई की गई है। एक अन्य मामले में मिसरोद के टीआई संदीप पंवार को भी हटा दिया गया है। दोनों अधिकारियों की जगह पर नई पदस्थापना के लिए अधिकारियों के नामों पर अभी विचार चल रहा है। सीएम मोहन यादव ने रेप केस में कड़ा रुख दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रायसेन जिले के गौहरगंज में बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। शुक्रवार रात 8 बजे हुई दुष्कर्म की घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ सकी है। इससे जनता में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने सोमवार को मंडीदीप-भोपाल हाईवे पर प्रदर्शन किया। इससे 10 किमी लंबा जाम लग गया था, करीब 4 घंटों तक गाड़ियां रेंगती रहीं।

इसी मांग को लेकर रायसेन व बाड़ी नगर के बाजार भी सोमवार को बंद रहे। मंडीदीप में सैकड़ों युवाओं ने एनएच 45 जाम कर दिया। इससे 10 किमी लंबा जाम लग गया। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। भोपाल से मंडीदीप जाने में 4 घंटे लग गए। युवाओं को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने वाटर केनन का इस्तेमाल करने बुलाई गई दमकल में तोड़-फोड़ की।

सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई

अभी तक पुलिस फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस की लापरवाही पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई। उनके निर्देश पर आखिरकार रायसेन के एसपी पंकज पांडे को हटा दिया। मंगलवार रात को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। नए एसपी की नियुक्ति पर अधिकारी चर्चा करने में लगे हैं।

Updated on:

25 Nov 2025 09:56 pm

Published on:

25 Nov 2025 09:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में दो बड़े अधिकारियों को हटाया, सीएम मोहन यादव ने दिखाए कड़े तेवर

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

