एमपी में दो बड़े अधिकारियों को हटाया, सीएम मोहन यादव ने दिखाए कड़े तेवर

Raisen SP- मध्यप्रदेश में दो बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया है। दोनों अधिकारी पुलिस विभाग के हैं। प्रदेश के रायसेन जिले के एसपी पंकज पांडे को हटाया गया है। यहां 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में ये कार्रवाई की गई है। एक अन्य मामले में मिसरोद के टीआई संदीप पंवार को भी हटा दिया गया है। दोनों अधिकारियों की जगह पर नई पदस्थापना के लिए अधिकारियों के नामों पर अभी विचार चल रहा है। सीएम मोहन यादव ने रेप केस में कड़ा रुख दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।