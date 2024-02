Ramlala Darshan - रामलला के दर्शन करने 4 मार्च को अयोध्या जाएगी मोहन केबिनेट

भोपालPublished: Feb 28, 2024 03:47:49 pm Submitted by: deepak deewan

Ramlala Darshan Mohan cabinet will go to Ayodhya to visit Ramlala सीएम मोहन यादव अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं।

Ramlala Darshan रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने के लिए हर कोई बेकरार है। ऐसे में एमपी की बीजेपी सरकार भला कैसे पीछे रहती। सीएम मोहन यादव अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। रामलला की पूजा पाठ के बाद अयोध्या में ही वे केबिनेट की बैठक भी लेंगे।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी देश-दुनिया के लोगों को अयोध्या आने का आव्हान कर चुके हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने केबिनेट सहित रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने और वहीं बैठक करने की बात कही थी। अब एमपी केबिनेट MP Mohan Cabinet का अयोध्या दौरा तय हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रामलला के दर्शन करने के लिए मोहन यादव मंत्रिमंडल 4 मार्च को अयोध्या जाएगा। सीएम और राज्य सरकार के मंत्री रामलला के विधिवत दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद प्रदेश केबिनेट MP Cabinet की अयोध्या में ही बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित प्रदेश के सभी मंत्री अयोध्या जाएंगे। उनके साथ बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता भी अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी संगठन ने रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार 4 मार्च को अयोध्या पहुंचेगी।