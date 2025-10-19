Good News: भोपाल से दिल्ली और जबलपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी

दीपावली पर ट्रेनों में भीड़ के चलते सुविधाएं बढ़ाई हैं। भोपाल से जबलपुर जाने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष कोच जोड़कर वेटिंग क्लीयर करने की कोशिश की गई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर इस ट्रेन की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इससे पहले, 17 और 18 को रेलवे ने रानी कमलापति (RKMP) से हजरत निजामुद्दीन (NZM) के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई। 18 को दिल्ली से चली ट्रेन का फेरा रविवार को खत्म हो गया। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जो अन्य राज्यों से आ रही है और दिल्ली जा रही है। जिसके जरिए भी यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं।