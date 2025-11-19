Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बर्फीली हवाओं का कहर… 11 दिन से ठिठुर रहा MP, पहली बार पड़ रही ऐसी सर्दी

MP weather today: लगातार गिरते तापमान ने राजधानी को 11 दिन से 10 डिग्री के नीचे जमा रखा है। कड़ाके की ठंड में लोग हीटर चला रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने इससे बढ़ते जोखिमों पर कड़ी चेतावनी दी है।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Nov 19, 2025

record cold wave health warning school children mp weather today

record cold wave in mp फोटो- सोशल मीडिया)

Cold Wave: ठंड से राहत के लिए लोग रूम हीटर चला रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने हीटर की गर्माहट के साथ अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बचने के लिए चेताया है। उनका कहना है कि हीटर से सूखी हवा, एलर्जी बढ़ने, सांस में दिक्कत और बंद कमरों में कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) जैसी जानलेवा गैस का खतरा होता है। हीटर कमरे की नमी कम कर देते हैं।

त्वचा, आंखों और गले में सूखापन बढ़‌ता है। एलर्जी और अस्थमा वाले मरीजों के लक्षण तेजी से उभरते हैं। श्वसन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. गौरव साहू ने के अनुसार श्वसन तंत्र में जलन पैदा करती है। हीटर चलाने से रंगहीन-गंधहीन कार्बन सीओ गैस बन सकती है, जो सिरदर्द, चक्कर, बेहोशी और गंभीर मामलों में जानलेवा बन जाती है। (MP weather today)

ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे

राजधानी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नवंबर में इस साल सर्दी नया रेकार्ड बना चुकी है। आमतौर पर पौष माह में तेज सर्दी और शीत लहर की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार अगहन माह में ही सर्दी पौष का अहसास करा रही है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, और तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया है। भीषण सर्दी का असर कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सुबह ठिठुरते हुए बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को सर्दी में ठिठुरना पड़ रहा है, सर्दी खांसी के मरीजों की संया में बढ़ोतरी हो रही है।

दो दिन बाद कम होगा उत्तरी हवा का प्रभाव

मंगलवार को तापमान में तीन डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। अब भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री कम बना हुआ है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि अगले दो दिन मौसम इसी तरह रहने की संभावना है और तापमान 10 डिग्री से कम ही रह सकते हैं, 20 नवंबर से उत्तरी हवा का प्रभाव कम होने और दक्षिण पूर्वी हवा के आने की संभावना है। इसके चलते 21 से तापमान में थोडी बढ़ोतरी हो सकती है।

स्कूलों के समय में बदलाव

सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया था और स्कूल सुबह 8:30 बजे के बाद ही खोलने के आदेश जारी किए थे, लेकिन मंगलवार को इसका पालन कई प्राइवेट स्कूलों में होता हुआ नही दिखाई दिया। अधिकांश स्कूल अपने निर्धारित समय पर ही खुले और अल सुबह ठिठुरते हुए बच्चे बस, वैन से स्कूल पहुंचे। कई अभिभावक तेज सर्दी में दोपहिया, चार पहिया वाहनों से बच्चों को लेकर पहुंचे। सोमवार को तेज सर्दी के बाद प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया था।

तंदूर, अलाव जलाए तो निगम करेगा कार्रवाई

सार्वजनिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन में तंदूर और निर्माणाधीन भवनों में अलाव पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तंदूर और अलाव को प्रतिबंधित किया है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने तंदूर और अलाव जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जोनल अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तंदूर और अलाव के उपयोग पर सतत रूप से निगरानी करने और अलाव और तंदूर का उपयोग करने वालों को नोटिस जारी कर सत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बुजुर्गों में बढ़ रही परेशानी

ठंड में बुजुर्गों में बीमारियों, जोड़ों के दर्द, पाचन और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए जरुरी है कि शरीर का तापमान संतुलित रखें। नियमित रूप से हल्के शारीरिक व्यायाम करें। प्यास कम लगने पर भी हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। (MP weather today)

19 Nov 2025 07:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बर्फीली हवाओं का कहर… 11 दिन से ठिठुर रहा MP, पहली बार पड़ रही ऐसी सर्दी

