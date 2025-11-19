बर्फीली हवाओं का कहर… 11 दिन से ठिठुर रहा MP, पहली बार पड़ रही ऐसी सर्दी

राजधानी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नवंबर में इस साल सर्दी नया रेकार्ड बना चुकी है। आमतौर पर पौष माह में तेज सर्दी और शीत लहर की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार अगहन माह में ही सर्दी पौष का अहसास करा रही है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, और तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया है। भीषण सर्दी का असर कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सुबह ठिठुरते हुए बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को सर्दी में ठिठुरना पड़ रहा है, सर्दी खांसी के मरीजों की संया में बढ़ोतरी हो रही है।