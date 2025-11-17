Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

मिल गई मंजूरी… राम मंदिर तक ले जाने वाले पुल का लौटेगा राजशाही दौर, मिलेगा हेरिटेज लुक

MP News: पुल पर कंगूरे, कलशनुमा पिलर और आकर्षक आर्च बनेंगे। अनुमति मिलते ही पर्यटन विभाग काम शुरू करेगा।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akash Dewani

Nov 17, 2025

betwa bridge orchha heritage look Shri Ram Raja Lok mp news

heritage look to betwa bridge orchha (फोटो- सोशल मीडिया)

Shri Ram Raja Lok: श्रीराम राजा लोक के तहत जहां पूरे मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है तो यहां के पुराने मठ, मंदिरों एवं महलो का भी जीर्णोद्धार कर उन्हें अपने पुराने स्वरूप में लौटाया जा रहा है। ऐसे में ओरछा में प्रवेश करने वाले बेतवा नदी के पुल (Betwa Bridge) को भी राजशाही रूप में सामने लाने की योजना तैयार की गई है। एनएचएआई से अनुमति के बाद पर्यटन विभाग इस पुल पर काम करेगा। (mp news)

यूनेस्को गाइड लाइन के तहत चल रहा काम

ओरछा में चल रहे श्रीराम राजा लोक के काम को पर्यटन विभाग पूरी तरह से यूनेस्को की गाइड लाइन के अनुसार कर रहा है। ऐसे में यहां के पुराने मठ, मंदिर और महल को 500 साल पुरानी तकनीक से उसी मसाले के साथ जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो अब ओरछा में बेतवा नदी के पुल को भी राजशाही स्वरूप देने की योजना तैयार की गई है। ओरछा में प्रवेश करने के साथ ही लोगों को राजसी वैभव की याद आए, इसके लिए पर्यटन विभाग ने पुल को भी हेरिटेज लुक (Heritage Look) देने की योजना तैयार की है।

पर्यटन विभाग ने इस तरह तैयार किया प्लान

पर्यटन विभाग के उपयंत्री पीयूष वाजपेयी ने बताया कि इस पुल पर राजशाही दौर में बनाए जाने वाले कंगूरे, कलशनुमा खंभे और आकर्षक आर्च बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुल के दोनों ओर की दीवारों पर यह काम किया जाएगा। ऐसे में ओरछा में प्रवेश के साथ ही लोगों को यहां के वैभव को लेकर कौतूहल होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग ने एनएचएआई को पत्र लिखा है। वहां से अनुमति मिलने के बाद इस पर काम किया जाएगा। इसके बाद इसकी पूरी ड्राइंग डिजाइन तैयार की जाएगी। साथ ही उसे एनएचएआई से एप्रूव कराने के बाद काम किया जाएगा, ताकि पुल की सुरक्षा को भी किसी प्रकार का खतरा न रहे। (mp news)

17 Nov 2025 03:01 pm

