मिल गई मंजूरी… राम मंदिर तक ले जाने वाले पुल का लौटेगा राजशाही दौर, मिलेगा हेरिटेज लुक

पर्यटन विभाग के उपयंत्री पीयूष वाजपेयी ने बताया कि इस पुल पर राजशाही दौर में बनाए जाने वाले कंगूरे, कलशनुमा खंभे और आकर्षक आर्च बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुल के दोनों ओर की दीवारों पर यह काम किया जाएगा। ऐसे में ओरछा में प्रवेश के साथ ही लोगों को यहां के वैभव को लेकर कौतूहल होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग ने एनएचएआई को पत्र लिखा है। वहां से अनुमति मिलने के बाद इस पर काम किया जाएगा। इसके बाद इसकी पूरी ड्राइंग डिजाइन तैयार की जाएगी। साथ ही उसे एनएचएआई से एप्रूव कराने के बाद काम किया जाएगा, ताकि पुल की सुरक्षा को भी किसी प्रकार का खतरा न रहे। (mp news)