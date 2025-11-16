एमपी में निवेश के लिए बड़ा कार्यक्रम, 10 आसियान देशों के प्रतिनिधि औद्योगिक सहयोग पर करेंगे चर्चा

आसियान देशों का प्रतिनिधिमंडल पहले ही दिन 18 नवंबर को सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार के निवेश-अनुकूल वातावरण, औद्योगिक नीति और आसियान देशों के साथ साझेदारी पर केंद्रित चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री-प्रोसेसिंग, पर्यटन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें रात्रिभोज में दिया जाएगा जिसमें दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा होगी।