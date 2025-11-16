एमपी में निवेश के लिए बड़ा कार्यक्रम, 10 आसियान देशों के प्रतिनिधि औद्योगिक सहयोग पर करेंगे चर्चा

निवेश के लिए भोपाल आ रहा आसियान देशों का प्रतिनिधिमंडल
ASEAN- मध्यप्रदेश में निवेश के लिए कवायदों का दौर जारी है। इसके लिए 19 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। होटल कोर्टयार्ड मैरियट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार में आयोजित किया गया है जिसमें राज्य के उद्योगपति, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और प्रमुख निवेशक शामिल होंगे। यहां मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक नेटवर्क और निवेश-अनुकूल नीतियों की प्रस्तुति दी जाएगी। खास बात यह है कि सेमिनार में आसियान देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वे मध्यप्रदेश के साथ औद्योगिक सहयोग पर चर्चा करेंगे।
आसियान देशों के उच्चस्तरीय राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल एमपी का दौरा कर रहा है। 18 से 20 नवंबर तक के तीन दिवसीय प्रवास के दौरान ये प्रतिनिधि कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्यप्रदेश और आसियान देशों के बीच आर्थिक, औद्योगिक, निवेश के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 10 देशों के ये प्रतिनिधि भोपाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।
आसियान देशों का प्रतिनिधिमंडल पहले ही दिन 18 नवंबर को सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार के निवेश-अनुकूल वातावरण, औद्योगिक नीति और आसियान देशों के साथ साझेदारी पर केंद्रित चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री-प्रोसेसिंग, पर्यटन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें रात्रिभोज में दिया जाएगा जिसमें दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा होगी।
आसियान प्रतिनिधिमंडल 19 नवंबर को राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सौजन्य भेंट करेगा। इसके बाद प्रतिनिधि होटल कोर्टयार्ड मैरियट में आयोजित ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार में शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में राज्य के उद्योगपति, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और प्रमुख निवेशक भी शामिल होंगे। यहां एमपी के औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचनाओं, लॉजिस्टिक नेटवर्क और निवेश-अनुकूल नीतियों के बारे में बताया जाएगा।
आसियान देशों के प्रतिनिधि 19 नवंबर को एमपी के विश्व प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण करेंगे। इनमें सांची और भीमबेटका जैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के स्थल भी शामिल हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि, एमपी की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, बौद्ध कला और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू हो सकेंगे। 20 नवंबर को ये प्रतिनिधि भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय भी जाएंगे।
बता दें कि अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मजबूत औद्योगिक आधार, निवेश-अनुकूल नीतियों और तेजी से विकसित होते बुनियादी ढांचे से मध्यप्रदेश, आसियान देशों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के अनुरूप कार्य कर रही है, जिसके माध्यम से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है।
आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना है।
आसियान में 10 देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कम्बोडिया,लाओस और ब्रुनेई इस संगठन के सदस्य हैं।
