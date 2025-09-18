Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

2 गांव में 1 पटवारी संभालेगा जिम्मेदारियां, आएंगे 40 नए पटवारी

MP News: जिले में 40 नए पटवारियों की आमद होने जा रही है, इससे अमले की कमी दूर होगी।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 18, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: तहसील पुनर्गठन का प्रस्ताव लागू होने के साथ ही जिले में पटवारियों की जिम्मेदारियां नए सिरे से तय होंगी। अभी एक ग्राम पंचायत में एक पटवारी के अनुसार स्थापना है, लेकिन अब दो गांव में एक पटवारी की स्थिति बनाने की कवायद है। राजस्व नियमों के तहत कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार होता है।

जिले में 40 नए पटवारियों की आमद होने जा रही है, इससे अमले की कमी दूर होगी। प्रशासन की योजना जिले में पटवारियों की संख्या 250 तक लाने की कोशिश है। एक पटवारी के पास दो या अधिकतम तीन क्षेत्र/गांव हो। इससे जमीन विवाद या लैंड रेकॉर्ड समेत सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम तेज व आसानी से होगा।

नोट: पटवारियों की कमी को दूर करने संलग्निकरण यानि अन्य जिलों से प्रभार में 10 पटवारियों को लगाकर काम पूरा किया जा रहा है।

अभी ऐसे समझें स्थिति

तहसील- हुजूर
हल्के- 75
पदस्थ- 78

तहसील- टीटी नगर 07 05
हल्के- 07
पदस्थ- 05

तहसील- एमपी नगर
हल्के- 04
पदस्थ- 04

तहसील- गोविंदपुरा
हल्के- 09
पदस्थ- 08

तहसील- बैरागढ़
हल्के- 07
पदस्थ- 09

तहसील- सिटी वृत्त
हल्के- 01
पदस्थ- 01

तहसील- कोलार
हल्के- 23
पदस्थ- 25

तहसील- बैरसिया
हल्के- 111
पदस्थ- 69

तहसील- बैरसिया
हल्के- 111
पदस्थ- 69

कुल
हल्के- 237
पदस्थ- 199

