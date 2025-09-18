2 गांव में 1 पटवारी संभालेगा जिम्मेदारियां, आएंगे 40 नए पटवारी

जिले में 40 नए पटवारियों की आमद होने जा रही है, इससे अमले की कमी दूर होगी। प्रशासन की योजना जिले में पटवारियों की संख्या 250 तक लाने की कोशिश है। एक पटवारी के पास दो या अधिकतम तीन क्षेत्र/गांव हो। इससे जमीन विवाद या लैंड रेकॉर्ड समेत सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम तेज व आसानी से होगा।