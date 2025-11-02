Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रोडमैप तैयार… एमपी में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, सीएम मोहन ने की सौगातों की बारिश

MP Foundation Day: मोहन सरकार ने 70वें स्थापना दिवस पर शनिवार को पहली बार अगले 22 साल में मध्यप्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला रोडमैप जारी किया। विजन डाक्यूमेंट-2047 नाम से जारी इस दस्तावेज में रोजगार के 1 करोड़ अवसर देने जैसे कई लक्ष्य शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 02, 2025

MP Foundation Day

MP Foundation Day प्रदेश के 22 साल के विकास का रोडमैप पहली बार (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP Foundation Day: मोहन सरकार ने 70वें स्थापना दिवस पर शनिवार को पहली बार अगले 22 साल में मध्यप्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला रोडमैप जारी किया। विजन डाक्यूमेंट-2047 नाम से जारी इस दस्तावेज में रोजगार के 1 करोड़ अवसर देने, 20 कार्गों टर्मिनल की स्थापना, 3 एआइ आधारित शहरों को विकसित करने, खेती के कुल रकबे में से 25 फीसद को जैविक-प्राकृतिक में बदलने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने रवींद्र भवन में इसे जारी करते हुए कहा, यह मध्यप्रदेश की दिशा व दशा बदल देगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दस्तावेजों के मुख्य बिंदुओं पर लोगों से बात की। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू समेत कई हस्तियां मौजूद थीं।

विजन-डॉक्यूमेंट 2047 में 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ प्रमुख एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर बनाने की भी संकल्पना है। इसके अलावा शत-प्रतिशत साक्षरता दर पाने का लक्ष्य है।

30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

बीते 22 माह में मोहन सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नीतिगत सुधार अपनाए हैं। इसके तहत 18 नीतियों में बदलाव किए। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के तहत 108 धाराओं में सुधार कर, अपराधमुक्त किया। इसकी बदौलत 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 8.44 लाख करोड़ निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका। रोजगार के 8.22 लाख खुले। इन प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से कुल 21.4 लाख रोजगार के अवसर खुलेंगे। 94 हजार छोटी, बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। उद्योगों को गति देने एआइ आधारित एमपी इन्वेस्ट 3.0 शुरू किया है। जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जा रही है।

मानव पूंजी और सामाजिक सुधार

100% साक्षरता दर हासिल करना, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 69.32त्न है। इसके लिए 500 एकीकृत स्कूल खुलेंगे। इनमें एआइ आधारित कक्षाएं होंगे। अभी भोपाल में एक स्किल ग्लोबल पार्क है, इनकी संख्या 10 करने का लक्ष्य। इन पार्कों में वैश्विक जरूरत के अनुसार मैनपावर तैयार किया जाता है।

पोषण-कल्याण पर बल: निवारक स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आयुष पर विशेष जोर दिया जाएगा।

विकास के रोडमैप पर एक नजर

इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक ‘सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक’ मध्यप्रदेश का निर्माण करना है। इसके लिए विभागों को 8 अलग-अलग समूहों बांटकर जिम्मेदारी दी है। ये अपना काम करेंगे। इसे नीति आयोग ने जनप्रतिनिधियों, छात्रों व विशेषज्ञों से राय लेकर तैयार किया।

3 प्रमुख आर्थिक बदलाव की तैयारी


  1. नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर: कुल खेती के रकबे में 25 फीसदी क्षेत्र जैविक व डिजिटल खेती के साथ निर्यात जोन में बदलने का लक्ष्य है।




  2. औद्योगिक विकास: अभी औद्योगिक विकास 2.9 लाख करोड़ है। इसे 60 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। 1 करोड़ रोजगार के अवसर खोलने का लक्ष्य है।




  3. सेवाओं में तीव्र वृद्धि: पर्यटन, आइटी/ आइटीईएस, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्रों का विस्तार।

वित्तीय सुधार

ग्रीन व सोशल बॉण्ड को बढ़ावा। निजी क्षेत्रों में 25 लाख करोड़ निजी निवेश का लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य आधारित बजटिंग और परफॉर्मेंस-लिंक्ड फंडिंग होंगी।

आधारभूत संरचना

नगरीकरण, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा। 100% पक्के मकान। नल-जल सुविधा नेटवर्क बढ़ेगा। 8 नए हवाई अड्डे। 2 घंटे में राज्य में सुगम पहुंच का हवाई तंत्र।

पारदर्शी सिस्टम

सुशासन के लिए डेटा-बेस्ड पारदर्शी सिस्टम। मप्र ई-सेवा से 100त्न सेवाएं ऑनलाइन दी जाएंगी। जन्म से मृत्यु तक एकीकृत नागरिक पोर्टल, मॉडर्न पुलिसिंग, ई-ऑफिस डैशबोर्ड।

ये भी पढ़ें

MP की इस महिला क्रिकेटर ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त, ऐसे बदला मैच का रुख
भोपाल
ICC Womens World Cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रोडमैप तैयार… एमपी में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, सीएम मोहन ने की सौगातों की बारिश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SUMAN SAKHI से मातृत्व की राहें आसान, लेकिन चुनौतियों से जूझ रही ‘डिजिटल दाई’

Suman Sakhi Chatbot
Patrika Special News

एमपी में विकसित होंगी 3 AI सिटी, राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

एमपी में सर्विस सेक्टर को बढ़ाते हुए 3 एआई सिटी की जाएंगी विकसित
भोपाल

भोपाल से सिर्फ 45 मिनट में पहुंच जाएंगे पचमढ़ी, इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज शुरु करनेवाला पहला राज्य बना एमपी

सीएम मोहन यादव ने इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज का शुभारंभ किया
भोपाल

एमपी को एक और एयरपोर्ट की बड़ी सौगात, 2 सालों में प्रदेश का चौथा हवाई अड्डा लेगा आकार

मध्यप्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनेगा - फाइल फोटो
भोपाल

Apple Watch ने बचाई MP के युवक की जान, जानें कैसे हाई हार्ट रेट का अलर्ट बना ‘लाइफ सेवर’

Apple Watch Saved MP Man Life
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.