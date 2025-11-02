रोडमैप तैयार… एमपी में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, सीएम मोहन ने की सौगातों की बारिश

MP Foundation Day: मोहन सरकार ने 70वें स्थापना दिवस पर शनिवार को पहली बार अगले 22 साल में मध्यप्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला रोडमैप जारी किया। विजन डाक्यूमेंट-2047 नाम से जारी इस दस्तावेज में रोजगार के 1 करोड़ अवसर देने, 20 कार्गों टर्मिनल की स्थापना, 3 एआइ आधारित शहरों को विकसित करने, खेती के कुल रकबे में से 25 फीसद को जैविक-प्राकृतिक में बदलने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने रवींद्र भवन में इसे जारी करते हुए कहा, यह मध्यप्रदेश की दिशा व दशा बदल देगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दस्तावेजों के मुख्य बिंदुओं पर लोगों से बात की। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू समेत कई हस्तियां मौजूद थीं।