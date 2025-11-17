नया नियम: घरों में खुले कार्यालय और दुकानों को मिली मंजूरी, चला सकेंगे उद्योग

MP News: अब मकान-दुकान एक साथ रहेंगे। घरों में खुले कार्यालय और दुकानों को मंजूरी होगी। टीएंडसीपी ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। भूमि विकास नियम 2012 के नियम 36 में बदलाव कर मिक्स लैंड यूज व ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को शामिल किया है, जबकि नियम 37 में बदलाव कर आवासीय में विद्युत, तेल, जल अन्य मशीनी शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला प्रावधान हटा दिया। यानी आगामी समय में आपको अपने मोहल्ले, कॉलोनी, क्षेत्र में मशीन से चलने वाले नए उद्योग नजर आ सकते हैं।