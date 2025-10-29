साइबर जागरूकता रन का शुभारंभ, सीएम मोहन ने झंडी दिखाकर रवाना की रैली, साइबर अपराध पर लगाम को लेकर बड़ा दावा

Run For Cyber ​​Awareness :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुधवार को राजधानी भोपाल में 'रन फॉर साइबर अवेयरनेस' रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि, एमपी पुलिस की ओर से साइबर सुरक्षा और जागरूकता रैली निकाली गई। सीएम ने अटल पथ पर सलामी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा- 'साइबर अपराध को रोकना है। हम अपराध के चलते डिजिटल को नहीं छोड़ सकते है।'