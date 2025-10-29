साइबर जागरूकता रन का शुभारंभ, सीएम मोहन ने झंडी दिखाकर रवाना की रैली, साइबर अपराध पर लगाम को लेकर बड़ा दावा

Run For Cyber Awareness :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुधवार को राजधानी भोपाल में 'रन फॉर साइबर अवेयरनेस' रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि, एमपी पुलिस की ओर से साइबर सुरक्षा और जागरूकता रैली निकाली गई। सीएम ने अटल पथ पर सलामी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा- 'साइबर अपराध को रोकना है। हम अपराध के चलते डिजिटल को नहीं छोड़ सकते है।'
मध्यप्रदेश पुलिस अक्टूबर के महीने को 'राष्ट्रीय साइबर जागरूकता माह' के रूप में मना रही है। साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली की सुरुआत प्लेटिनम प्लाज़ा के सामने स्थित अटल पथ से शुरु हुई जो एपेक्स बैंक तिराहा होते हुए टीटी नगर स्टेडियम पर समाप्त हुई।
सीएम डॉ मोहन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट में भारत दुनियाभर में उभरा है, लेकिन हमें साइबर अपराध भी रोकना है। हम अपराध के चलते डिजिटल को नहीं छोड़ सकते है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अक्टूबर महीने में साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया।
रैली के शुभारंभ से पहली मुख्यमंत्री मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, मध्य प्रदेश में सभी जीवों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते कल यानी गुरुवार को मां नर्मदा में मगरमच्छ छोड़ें जाएंगे। उन्होंने कहा कि, मगरमच्छ मां नर्मदा का वाहन है। हमने चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े हैं। अब नर्मदा में मगरमच्छों को छोड़कर उनके संरक्षण अभियान शुरु किया जाएगा, ताकि एमपी में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो।
सीएम डॉ मोहन ने कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। भाजपा के पक्ष में सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं। एक बार फिर एनडीए की सरकार बने, इसका अभियान चल रहा है। बिहार का मध्य प्रदेश से 2200 साल पुराना रिश्ता है। एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है।
