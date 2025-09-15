एमपी के तीन बड़े अफसरों को पुलिस ने भेजा जेल, कोर्ट ने दिखाए कड़क तेवर

Sagar MES officers - एमपी के तीन बड़े अफसरों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तीनों को जेल पहुंचाने का आदेश दिया था। ये अधिकारी सागर एमईएस (मिलट्री इंजीनियरिंग सर्विस) के हैं जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जबलपुर से आई सीबीआई (CBI) की टीम ने ये कार्रवाई की थी। तीनों अफसर अपने ही ऑफिस में रिश्वत की रकम ले रहे थे। अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ने के बाद सीबीआई की टीम ने उनके कार्यालय और घरों की जांच की और वहां से दस्तावेज भी जब्त किए। इससे तीनों अफसरों की संप​त्ति का खुलासा हो सकेगा। तीनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया।