भोपाल

एमपी के तीन बड़े अफसरों को पुलिस ने भेजा जेल, कोर्ट ने दिखाए कड़क तेवर

Sagar MES officers - एमपी के तीन बड़े अफसरों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तीनों को जेल पहुंचाने का आदेश दिया था।

भोपाल

deepak deewan

Sep 15, 2025

Sagar MES officers sent to jail on court order
Sagar MES officers sent to jail on court order

Sagar MES officers - एमपी के तीन बड़े अफसरों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तीनों को जेल पहुंचाने का आदेश दिया था। ये अधिकारी सागर एमईएस (मिलट्री इंजीनियरिंग सर्विस) के हैं जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जबलपुर से आई सीबीआई (CBI) की टीम ने ये कार्रवाई की थी। तीनों अफसर अपने ही ऑफिस में रिश्वत की रकम ले रहे थे। अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ने के बाद सीबीआई की टीम ने उनके कार्यालय और घरों की जांच की और वहां से दस्तावेज भी जब्त किए। इससे तीनों अफसरों की संप​त्ति का खुलासा हो सकेगा। तीनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया।

80 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाए थे अफसर

सागर एमईएस के तीन अफसरों राकेश कुमार, नीतेश कुमार और दीपक को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। अफसरों ने अपने ही कार्यालय में रिश्वत की रकम ली । गिरफ्तार करने के बाद टीम ने तीनों अधिकारियों के कार्यालय और घरों की भी जांच की। वहां से कई दस्तावेज भी बरामद किए।

सीबीआई जबलपुर की टीम ने अजय मिश्रा नामक ठेकेदार की शिकायत पर ये कार्रवाई की। मिश्रा ने एमईएस में काम का ठेका लिया था। उसका बिल 28 लाख रुपए का बिल पास करने के एवज में अफसरों ने 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। तीनों इंजीनियर एक अन्य ठेकेदार के माध्यम से उनपर रिश्वत का दबाव बना रहे थे। फरियादी अजय मिश्रा ने शिकायत की तो सीबीआई ने जाल बिछाकर 11 सितंबर को तीनों अफसरों और उनकी दलाली करनेवाले ठेकेदार राजेश मिश्रा को रिश्वत लेते पकड़ लिया।

सीबीआई कोर्ट ने चारों को जेल भिजवा दिया

सागर एमईएस के तीनों आरोपी अफसरों और ठेकेदार को विशेष कोर्ट सीबीआई जबलपुर के न्यायाधीश आरके गुप्ता के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने सभी आरोपियों की 15 सितम्बर तक सीबीआई को रिमांड दी थी। पुलिस रिमांड खत्म होने पर चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई कोर्ट ने चारों को जेल भिजवा दिया।

15 Sept 2025 08:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के तीन बड़े अफसरों को पुलिस ने भेजा जेल, कोर्ट ने दिखाए कड़क तेवर

