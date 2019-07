भोपाल. मध्यप्रदेश में कुत्तों के तबादले को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी दल भाजपा जहां कमल नाथ ( Kamal Nath ) सरकार को कुत्तों के तबादले ( Dog Transfar ) पर घेरने में लगी है वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कुत्तों के तबादलों को लेकर विवादस्पद बयान दिया है। बता दें कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने हाल ही में 46 डॉग और उनके हैंडलरों का भी तबादला किया है। इस तबादले को लेकर विपक्ष दल सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं।

क्या कहा सज्जन सिंह वर्मा ने

सोमवार को झाबुआ पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा से जब मीडिया ने कुत्तों के तबादले को लेकर सवाल किया किया तो वो भाजपा पर बरस पड़े। सज्जन सिंह वर्मा से सवाल किया गया था कि बीजेपी कुत्तों के तबादले को लेकर लगातार सरकार का माखौल उड़ा रही है। इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये उनकी मानसिकता है। भाजपा वालों की मानसिकता कुत्ते जैसी है तो क्या करें। उन्होंने कहा कि कुत्तों के तबादले की जगह इस डॉग का ट्रांसफर कहा जा सकता है लेकिन कुत्तों का तबादला कहा जा रहा है। इससे भाजपा की मानसिकता पता चलती है।



भाजपा वाले मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं

वहीं, उन्होंने कहा- कमलनाथ सरकार गिराने के लिए भाजपा के नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। पहले एक मुंगेरीलाल होता था पर अब भाजपा ने 5 मुंगेरीलाल हैं। शिवराज सिंह चौहान , गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और भूपेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार सुरक्षित है और 121 विधायक कमलनाथ के साथ हैं।

भाजपा ने किया पलटवार

मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा- अगर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने हम लोगों को कुत्ता कहा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हां, हमलोग कुत्ते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के लोगों के वफादार कुत्ते हैं। हम अपने लोगों और सुरक्षाबलों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जनता को कष्ट होगा तो उसके लिए लड़ते रहेंगे और भौंकते रहेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुत्तों के तबादलों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात में कहा कि सीएम हाउस में सुरक्षा में लगे इंसान तो ठीक, लेकिन कुत्तों तक के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के मीडिया समंवयक नरेंद्र सलूजा ने भाजपा सरकार में हुए डॉग के साथ उनके हैंडलर के तबादलों की सूची जारी करते हुए कहा कि पहले भी ये तबादले होते रहे हैं, हम ये सूची शिवराज के घर भेजेंगे।

Rameshwar Sharma,BJP MLA: If Sajjan Singh Verma(Madhya Pradesh minister) is calling us dogs then I would like to tell him that yes we are dogs, we are faithful dogs of the people of Madhya Pradesh and we will keep raising our voices for our people and our security forces. pic.twitter.com/gq7GZRXNPJ