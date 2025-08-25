3000 ‘शिक्षकों’ की शुरु होने जा रही भर्ती, शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी

MP News: भोपाल सहित मध्यप्रदेश के स्कूलों में दिव्यांग बच्चे अब बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ाने में हाथ के इशारों से लेकर ब्रेल लिपि तक के जानकार शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश में तीन हजार शिक्षक रखें जाएंगे। ये करीब 35 हजार बच्चों को शिक्षा देंगे। राजधानी सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सवा करोड़ बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। यह कक्षा पहली से बारहवीं तक के है। इनमें दिव्यांग और निशक्त बच्चे भी शामिल हैं।