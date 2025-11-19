एमपी में बढ़ेगा शिक्षकों का कोष, स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

MP Teachers- मध्यप्रदेश में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों की आर्थिक मदद के लिए कोष में बढ़ोत्तरी का बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने दिवंगत शिक्षकों के परिजनों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जिला स्तर पर भी शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे।