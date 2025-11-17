Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में दो पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त, सख्त कार्रवाई से मची खलबली

MP Police- लापरवाही पर गिरी गाज, कई कर्मचारियों को निलंबित किया, पुलिसकर्मियों को सीधा बर्खास्त किया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 17, 2025

Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

Several employees suspended and two policemen dismissed in MP- File Pic

MP Police- एमपी में लापरवाह कर्मचारियों, अधिकारियों पर सख्ती का दौर जारी है। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में लापरवाही पर देर रात कार्रवाई कर एक सुपरवाइजर और एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को सस्पेंड कर दिया। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी का भी निलंबन आदेश जारी किया गया है। इधर इंदौर में तो लापरवाह कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सीधा बर्खास्त ही कर दिया गया है। पुलिस विभाग के दो आरक्षकों पर ये सख्ती की गई है।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन क्लीन में बाहर की साफ सफाई के साथ ही अंदर की दिक्कतें भी दूर की जा रहीं हैं। यहां ड्यूटी में लापरवाही या ढिलाई करनेवाले पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी गई है। लगातार अनुशासनहीनता करनेवालों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है।

दो पुलिसकर्मियों को सेवा से ही हटा दिया

सोमवार को इसी कड़ी में दो पुलिसकर्मियों को सेवा से ही हटा दिया गया। नव आरक्षक दिलीप और नव आरक्षक सुधीर लंबे समय से बिना किसी सूचना के गायब थे। विभाग ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए दोनों को सीधा बर्खास्त कर दिया।

कई बार चेतावनी दी गई थी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरक्षक दिलीप और आरक्षक सुधीर को कई बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद दोनों आरक्षकों ने लापरवाही बरती। इसके बाद कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों आरक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने नव आरक्षक दिलीप और नव आरक्षक सुधीर की सेवाएं समाप्त कर दीं। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि सेवा में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासनहीनता और अनियमिताओं पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ही एक एएसआई की भी सेवा समाप्त की जा चुकी है।

बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को भी निलंबित कर दिया गया है। इंदौर कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े ने उनका निलंबन आदेश जारी किया। उन्होंने सोलंकी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के उप-नियम (1), (2), (3) और नियम 3(2) के उल्लंघन का दोषी माना है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 09:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में दो पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त, सख्त कार्रवाई से मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

संभलकर…अगले कुछ घंटे ‘तीव्र शीतलहर’ का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में पड़ेगी ‘कड़ाके की ठंड’

भोपाल

एमपी में 23 हजार करोड़ की दो नई इकाइयां बनाएगा भेल, 2030 में शुरु हो जाएगा बिजली उत्पादन

Two new power units worth 23000 crores to be built in MP
भोपाल

एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को किया तलब, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार भी जाएंगे दिल्ली

MP Congress's Jitu Patwari and Umang Singar will go to Delhi
भोपाल

एमपी में कई सालों से जमे अफसरों को हटाएगी सरकार, विधानसभा सत्र ने बढ़ाई मुश्किलें

MP government to remove police officers who have been in positions for years
भोपाल

देश की तरक्की और बेहतर रिश्तों की दुआ, इबादत में उठे लाखों हाथ

bhopal ijtema 2025
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.