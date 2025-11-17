एमपी में दो पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त, सख्त कार्रवाई से मची खलबली

MP Police- एमपी में लापरवाह कर्मचारियों, अधिकारियों पर सख्ती का दौर जारी है। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में लापरवाही पर देर रात कार्रवाई कर एक सुपरवाइजर और एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को सस्पेंड कर दिया। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी का भी निलंबन आदेश जारी किया गया है। इधर इंदौर में तो लापरवाह कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सीधा बर्खास्त ही कर दिया गया है। पुलिस विभाग के दो आरक्षकों पर ये सख्ती की गई है।