Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी, इस दिन से गिरेगा तापमान

Severe Cold Alert : प्रदेश के 22 शहरों का तापमान तेजी से लुढ़ककर 20 डिग्री सेल्सलियस से नीचे आ गया है। जो अगले कुछ दिनों में और भी नीचे आएगा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आ रही है।

2 min read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 11, 2025

Severe Cold Alert

पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)

Severe Cold Alert :मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलना शुरु हो गया है। प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ साथ ही हवाओं की दिशा बदलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट आनी शुरु हो गई है। ऐसे में भोपाल समेत प्रदेश के बड़े इलाके का तापमान गिरना शुरु हो गया है। हालात ये हैं कि, प्रदेश के 22 शहरों का तापमान तेजी से लुढ़ककर 20 डिग्री सेल्सलियस से नीचे आ पहुंचा है। जो अगले कुछ दिनों में और भी अधिक नीचे जाएगा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आ रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में रातें और भी सर्द होंगी। फिलहाल, प्रदेश में सबसे कम तापमान राजगढ़ जिले में दर्ज हुआ है। यहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। मौसम की चाल पर गौर करें तो आज 11 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं, 11 से 13 अक्टूबर तक शुष्क मौसम रहेगा, जबकि 14 से बारिश की संभावना है। इसके बाद से प्रदेश में पूर्ण रूप से कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरु हो जाएगा।

एमपी से 24 घंटे में मानसून की पूर्ण विदाई

14 अक्टूबर से एक नया मौसमी सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून अब तक 15 जिलों से विदा हो चुका है, जिनमें उज्जैन, राजगढ़, अशोकनगर, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, और रतलाम शामिल हैं। अगले 24 घंटों में मानसून अन्य हिस्सों से भी विदा होने लगेगा।

हवा में आर्द्रता घट रही

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा वेरावल, भरूच, उज्जैन, झाँसी, शाहजहाँपुर से होकर गुजर रही है। अगले 24 घंटों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। पश्चिम-मध्य अरब सागर में चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का अवशेष एक निम्न दाब क्षेत्र के रूप में मौजूद है, जो औसत समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। ये सिस्टम पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ रहा है और अगले 12 घंटों में कमजोर होकर निम्न दाब क्षेत्र में बदल जाएगा। साथ ही, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ 1.5 से 4.5 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में फैला हुआ है। इन सिस्टमों के कारण हवाएं उत्तर की तरफ मुड़ रही हैं और हवा में आर्द्रता घट रही है।

देरी से जा रहा मानसून

आमतौर पर मध्य प्रदेश से मानसून 6 अक्टूबर तक विदा हो जाता है, लेकिन इस बार नए मौसमी सिस्टम के कारण देरी हुई। अब अनुकूल परिस्थितियों के साथ 12 से 14 अक्टूबर तक पूरे राज्य से मानसून की वापसी संभव है। इस वर्ष मानसून 16 जून को आया था।

सामान्य से 8 इंच ज्यादा बारिश

मध्य प्रदेश में इस बार के मानसून सत्र के दौरान औसतन 47 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य 37.2 इंच से 7.8 इंच ज्यादा है। ये 122 फीसदी औसत वर्षा है, जबकि पिछले साल ये 44 इंच थी। सबसे अधिक बारिश: गुना (65.6 इंच), मंडला-रायसेन (62 इंच से अधिक), श्योपुर-अशोकनगर (56 इंच से अधिक) दर्ज की गई थी।।

-सबसे कम बारिश: शाजापुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार।
-निर्धारित से अधिक बारिश: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर।
-कोटा पूरा: भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, सतना और उमरिया।

ये भी पढ़ें

Bhopal Metro : अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन, इस महीने तक चलने की उम्मीद
भोपाल
Bhopal Metro

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 09:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी, इस दिन से गिरेगा तापमान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Metro Job 2025: एमपी मेट्रो में निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

MP Metro Job 2025
भोपाल

एमपी के स्कूलों में 3.30 करोड़ का बड़ा घोटाला, पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा

mp news
भोपाल

CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

MP News Cough Syrup Case big Update: सीएस अनुराग जैन के नेतृत्व में नई समिति गठित।
भोपाल

बिहार विधानसभा चुनाव : सीएम मोहन यादव को मिलने वाली है विशेष सीटों की कमान, जीत का प्लान तैयार

Bihar Assembly Elections
भोपाल

अमिताभ बच्चन को Happy Birthday, भोपाली दामाद का पहला प्यार जया नहीं थी, क्या आप जानते हैं उस लड़की का नाम?

Amitabh Bachchan Birthday Specia Real Life untold Story unkown secretes
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.