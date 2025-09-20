एमपी में बर्बाद हुआ सोयाबीन, मुआवजा के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया फोन

MP BJP- मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। कहीं अति बारिश के कारण सोयाबीन गल गया तो कहीं पीला मोजेक रोग उसे निगल गया। शनिवार को सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी फसल की ये बर्बादी सामने आ गई। किसानों ने उनका काफिला रोककर बताया कि मौसम की खराबी के कारण उन्हें खासा नुकसान हुआ है, खेतों में खड़ी फसलें सूख चुकी हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। किसानों ने तुरंत सर्वे कराकर बर्बाद फसलों का मुआवजा और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इसपर शिवराज सिंह चौहान ने भी तुरंत कलेक्टर को फोन घुमा दिया। उन्होंने कलेक्टर को तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए।