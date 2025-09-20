Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में बर्बाद हुआ सोयाबीन, मुआवजा के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया फोन

MP BJP- मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। कहीं अति बारिश के कारण सोयाबीन गल गया तो कहीं पीला मोजेक रोग उसे निगल गया।

भोपाल

deepak deewan

Sep 20, 2025

Shivraj Singh Chauhan called the collector in front of the farmers
Shivraj Singh Chauhan called the collector in front of the farmers

MP BJP- मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। कहीं अति बारिश के कारण सोयाबीन गल गया तो कहीं पीला मोजेक रोग उसे निगल गया। शनिवार को सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी फसल की ये बर्बादी सामने आ गई। किसानों ने उनका काफिला रोककर बताया कि मौसम की खराबी के कारण उन्हें खासा नुकसान हुआ है, खेतों में खड़ी फसलें सूख चुकी हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। किसानों ने तुरंत सर्वे कराकर बर्बाद फसलों का मुआवजा और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इसपर शिवराज सिंह चौहान ने भी तुरंत कलेक्टर को फोन घुमा दिया। उन्होंने कलेक्टर को तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भोपाल-इंदौर हाईवे से गुजर रहे थे। इछावर जोड़ पर बीजेपी नेताओं, किसानों ने उनका कारवां रोका और स्वागत किया। इस बीच किसानों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी व्यथा भी बताई।

बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया कि इस बार लगातार खराब मौसम की वजह से उनकी सोयाबीन की फसल तबाह हो गई है। खेतों में खड़ी फसलें सूख गई हैं। किसानों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सरकारी मदद की गुहार लगाई। किसानों ने तुरंत सर्वे कराने, उन्हें मुआवजा व फसल बीमा का लाभ दिलाने का आग्रह किया।

एमपी में किसानों में फैल रहा जानलेवा वायरस, हर तीसरे मरीज की जान को खतरा, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
Deadly Melioidosis Virus Spreading Among Farmers in MP

फसल का तुरंत सर्वे कराएं

इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के सामने ही सीहोर कलेक्टर को फोन लगा दिया। उन्होंने बताया कि सोयाबीन बर्बाद हो चुका है, किसान मेरे पास ही खड़े हैं… फसल का तुरंत सर्वे कराएं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए कि एक भी किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट, लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक देना होगा आवेदन
भोपाल
Electricity consumers must apply by September 30th to avail the discount

