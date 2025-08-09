9 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

भोपाल

लाड़ली बहनों से राखी पर शिवराज सिंह चौहान ने किया 3000 का ‘वादा’

shivraj singh chouhan: केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, कई जिलों से मामा के घर राखी बांधने पहुंची महिलाएं..।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 09, 2025

shivraj singh
shivraj singh

shivraj singh chouhan: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर साल की तरह इस साल भी अपने भोपाल स्थित मामा के घर में राखी का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया। राखी पर बड़ी संख्या में महिलाएं राखी लेकर मामा के घर पहुंची और अपने लाड़ले भाई शिवराज को राखी बांधी। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी लाड़ली बहनों पर प्यार लुटाया।

लाड़ली बहनों से किया 3 हजार का वादा

इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक उनकी सांसें हैं, वे बहनों के सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करते रहेंगे। बहनों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा के समान है। मेरे रहते कोई बहन यह नहीं कह सकती कि उसका कोई भाई नहीं है। इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए ये भी वादा किया कि लाड़ली बहना योजना की राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा।

पिता के निधन पर बेटी ने कराया मुंडन, चिता को दी मुखाग्नि..
मंदसौर
mandsaur

शिवराज ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

रक्षाबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मेरी प्यारी बहनों, आपके प्रेम की डोर मेरी कलाई पर बंधती है तो मुझे सेवा का संकल्प देती है। जब तक सांस है, आपके सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करता रहूंगा। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि इस राखी पर स्वदेशी का संकल्प भी लें। सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

राखी में लगा LED बल्ब निगल गया एक साल का मासूम, गले में अटका…
खंडवा
KHANDWA

09 Aug 2025 08:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाड़ली बहनों से राखी पर शिवराज सिंह चौहान ने किया 3000 का 'वादा'

