लाड़ली बहनों से राखी पर शिवराज सिंह चौहान ने किया 3000 का ‘वादा’

shivraj singh chouhan: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर साल की तरह इस साल भी अपने भोपाल स्थित मामा के घर में राखी का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया। राखी पर बड़ी संख्या में महिलाएं राखी लेकर मामा के घर पहुंची और अपने लाड़ले भाई शिवराज को राखी बांधी। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी लाड़ली बहनों पर प्यार लुटाया।
इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक उनकी सांसें हैं, वे बहनों के सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करते रहेंगे। बहनों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा के समान है। मेरे रहते कोई बहन यह नहीं कह सकती कि उसका कोई भाई नहीं है। इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए ये भी वादा किया कि लाड़ली बहना योजना की राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
रक्षाबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मेरी प्यारी बहनों, आपके प्रेम की डोर मेरी कलाई पर बंधती है तो मुझे सेवा का संकल्प देती है। जब तक सांस है, आपके सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करता रहूंगा। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि इस राखी पर स्वदेशी का संकल्प भी लें। सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।