लाड़ली बहनों से राखी पर शिवराज सिंह चौहान ने किया 3000 का ‘वादा’

इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक उनकी सांसें हैं, वे बहनों के सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करते रहेंगे। बहनों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा के समान है। मेरे रहते कोई बहन यह नहीं कह सकती कि उसका कोई भाई नहीं है। इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए ये भी वादा किया कि लाड़ली बहना योजना की राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा।