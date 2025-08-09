राखी में लगा LED बल्ब निगल गया एक साल का मासूम, गले में अटका…

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक साल के मासूम बच्चे ने राखी में लगा LED बल्ब निगल लिया। बल्ब बच्चे के गले में जाकर फंस गया और उसकी जान पर बन गई। बच्चे को जब मां ने दूध पिलाया तो उसने उल्टी कर दी जिसके कारण परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने दूरबीन से जांच की तो एलईडी बल्ब बच्चे के गले में अटका हुआ नजर आया। जब परिजन को बच्चे के गले में LED बल्ब अटके होने के बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए।
बच्चे के परिजन मनीष गुर्जर ने बताया कि रक्षित ( एक वर्ष ) दोपहर में घर में खेल रहा था। बाजार से फैंसी लाइट वाली राखी लाए थे। रक्षित ने उसे मुंह में लेकर तोड़ दिया। जिसके बाद हमने LED बल्ब व उसमें लगे उपकरण को एक टेबल पर रख दिया था। परिजनों की नजर इधर-उधर होने पर रक्षित ने न जाने कब वो LED बल्ब उठाकर निगल लिया ये हमें पता ही नहीं चला।
परिजन मनीष गुर्जर ने बताया कि जब रक्षित को उसकी मां ने दूध पिलाया तो उसने उल्टी कर दी और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की हालत देख वो घबरा गए और तुरंत रक्षित को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि रक्षित ने LED बल्ब निगल लिया है जो उसके गले में अटका है। करीब 20 मिनट की मेहनत के बाद डॉक्टर्स ने बल्ब को गले से बाहर निकाला और तब कहीं जाकर रक्षित की हालत में सुधार आया। सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल ने परिजनों को सलाह दी है कि बच्चों के आस-पास किसी तरह के उपकरण रखे हों तो उस पर नजर रखें या फिर वहां से हटा दें।