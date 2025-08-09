राखी में लगा LED बल्ब निगल गया एक साल का मासूम, गले में अटका…

परिजन मनीष गुर्जर ने बताया कि जब रक्षित को उसकी मां ने दूध पिलाया तो उसने उल्टी कर दी और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की हालत देख वो घबरा गए और तुरंत रक्षित को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि रक्षित ने LED बल्ब निगल लिया है जो उसके गले में अटका है। करीब 20 मिनट की मेहनत के बाद डॉक्टर्स ने बल्ब को गले से बाहर निकाला और तब कहीं जाकर रक्षित की हालत में सुधार आया। सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल ने परिजनों को सलाह दी है कि बच्चों के आस-पास किसी तरह के उपकरण रखे हों तो उस पर नजर रखें या फिर वहां से हटा दें।