जब अचानक से ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, यात्रियों का सफर बन गया यादगार

Shivraj Singh Chouhan : केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में क्रेज कम नहीं हुआ है। प्रदेश में कहीं भी उन्हें देखने वाले आज भी उमड़ पड़ते हैं। इसकी ताजा बानगी इस बार देखने को मिली राजधानी भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां रात के समय अचानक स्लीपर कोच में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने और सेल्फी लेने वालों का हुजूम लग गया। ट्रेन में सवार होते ही शिवराज भी अपने अंदाज में लोगों से मुलाकात करने लगे। उन्होंने हर मिलने से सप्रेम मुलाकात की और कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली।