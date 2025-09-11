Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

जब अचानक से ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, यात्रियों का सफर बन गया यादगार

Shivraj Singh Chauhan : रेवांचल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे बड़े यात्रियों को राम-राम दुआ सलाम करते बच्चों को आशीर्वाद देते और ताबड़तोड़ सेल्फी खिंचाते केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को भोपाल से सतना रेल यात्रा पर निकले। यात्री बोले- 'मामा' ने सफर यादगार बना दिया।

भोपाल

Faiz Mubarak

Sep 11, 2025

Shivraj Singh Chauhan
फिर शिवराज का दिखा अलग अंदाज (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Shivraj Singh Chouhan : केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में क्रेज कम नहीं हुआ है। प्रदेश में कहीं भी उन्हें देखने वाले आज भी उमड़ पड़ते हैं। इसकी ताजा बानगी इस बार देखने को मिली राजधानी भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां रात के समय अचानक स्लीपर कोच में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने और सेल्फी लेने वालों का हुजूम लग गया। ट्रेन में सवार होते ही शिवराज भी अपने अंदाज में लोगों से मुलाकात करने लगे। उन्होंने हर मिलने से सप्रेम मुलाकात की और कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में पूरे बर्थ में बैठे लोगों से मिलते रहे। इस दौरान वो छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते नजर आए तो वहीं, बहनों पर प्यार लुटाते दिखे। वहीं, बड़े लोगों के साथ राम-राम और दुआ-सलाम करते रहे। शिवराज सिंह चौहान लोगों का प्यार देखकर अभिभूत हो रहे थे। वो किसी को निराश नहीं कर रहे थे। करीब आने वाले लोगों से उनका हालचाल जान रहे थे। इसी तरह से लोगों से मिलते हुए वो ट्रेन में आगे बढ़ते जा रहे थे।

ये भी पढ़ें

बेलगाम दौड़ती कार के बोनट पर लटका था ट्रैफिक जवान, सामने आने वाले टकराकर हवा में उड़ रहे थे, 6 गंभीर
ग्वालियर
Gwalior Hit And Run

शिवराज ने शेयर किया वीडियो हुआ वायरल

भोपाल से सतना के लिए रेल यात्रा के दौरान उन यादगार पलों की तस्वीरें शेयर करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट में लिखा- 'भोपाल से सतना जा रहा हूं। कल वहां 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता करनी है। इस दौरान ट्रेन में यात्रियों का प्रेम नई ऊर्जा दे रहा है। भांजे-भांजियों के साथ गपशप से यात्रा का आनंद बढ़ गया है।'

ये भी पढ़ें

गणेश प्रतिमा पर पथराव केस में बड़ा खुलासा, जिसपर FIR हुई वो मौके पर था ही नहीं, पुलिस को मिले CCTV
भोपाल
Ganesh Idol Stone Pelting Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जब अचानक से ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, यात्रियों का सफर बन गया यादगार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.