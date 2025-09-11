जब अचानक से ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, यात्रियों का सफर बन गया यादगार

Shivraj Singh Chouhan : केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में क्रेज कम नहीं हुआ है। प्रदेश में कहीं भी उन्हें देखने वाले आज भी उमड़ पड़ते हैं। इसकी ताजा बानगी इस बार देखने को मिली राजधानी भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां रात के समय अचानक स्लीपर कोच में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने और सेल्फी लेने वालों का हुजूम लग गया। ट्रेन में सवार होते ही शिवराज भी अपने अंदाज में लोगों से मुलाकात करने लगे। उन्होंने हर मिलने से सप्रेम मुलाकात की और कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में पूरे बर्थ में बैठे लोगों से मिलते रहे। इस दौरान वो छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते नजर आए तो वहीं, बहनों पर प्यार लुटाते दिखे। वहीं, बड़े लोगों के साथ राम-राम और दुआ-सलाम करते रहे। शिवराज सिंह चौहान लोगों का प्यार देखकर अभिभूत हो रहे थे। वो किसी को निराश नहीं कर रहे थे। करीब आने वाले लोगों से उनका हालचाल जान रहे थे। इसी तरह से लोगों से मिलते हुए वो ट्रेन में आगे बढ़ते जा रहे थे।
भोपाल से सतना के लिए रेल यात्रा के दौरान उन यादगार पलों की तस्वीरें शेयर करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट में लिखा- 'भोपाल से सतना जा रहा हूं। कल वहां 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता करनी है। इस दौरान ट्रेन में यात्रियों का प्रेम नई ऊर्जा दे रहा है। भांजे-भांजियों के साथ गपशप से यात्रा का आनंद बढ़ गया है।'