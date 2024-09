लाड़ली बहनों को अब संपन्न बनाएंगे शिवराजसिंह, हर महीने 10 हजार की कमाई की बताई योजना

लाड़ली बहनों को अब संपन्न बनाएंगे शिवराजसिंह, हर महीने 10 हजार की कमाई की बताई योजना

भोपाल•Sep 01, 2024 / 09:42 pm• deepak deewan

Shivraj Singh Chauhan who started the Ladli Behna Yojana came to the Lakhpati Didi conference in Vidisha बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा का दौरा किया। वे भोपाल से ट्रेन से गंजबासौदा गए और इसके बाद विदिशा पहुंचे। यहां अनेक कार्यक्रमों के साथ वे लखपति दीदी सम्मेलन में भी शामिल हुए। मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना प्रारंभ करनेवाले शिवराजसिंह चौहान ने एक बार फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि नई लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को संपन्न बनाया जा रहा है। लखपति दीदी योजना में महिलाओं की मासिक आय 10 हजार रुपए से ज्यादा पहुंच गई।