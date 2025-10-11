Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना और बेटे-बहुओं संग मनाया करवा चौथ, छत से देखा चांद

Shivraj singh chouhan karwa chouth: केंद्रीय मंत्री और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना और परिवार संग मनाया करवा चौथ.. देखें वीडियो...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 11, 2025

Shivraj singh family celebrating karwa chauth video viral

Shivraj singh family celebrated karwa chauth video viral

shivraj singh chouhan karwa chauth: केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना और बेटे बहुओं के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया। परिवार ने बेहद सादगी से करवा चौथ की विधि विधान से पूजा-अर्चना की। यहां देखें विडियो

एक्स पर शेयर की पोस्ट

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री (shivraj singh chouhan) ने करवा चौथ (karwa chauth) सेलिब्रेशन का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी किया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखें... shivraj singh chouhan karwa chauth celebration viral video

अस्पताल के गेट पर ‘नवजात’, दुखी पिता ने विधायक को लिखा पत्र, पढ़ें चौंकाने वाला मामला
रतलाम
Ratlam News

Updated on:

11 Oct 2025 08:52 am

Published on:

11 Oct 2025 08:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना और बेटे-बहुओं संग मनाया करवा चौथ, छत से देखा चांद

