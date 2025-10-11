शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना और बेटे-बहुओं संग मनाया करवा चौथ, छत से देखा चांद

Shivraj singh family celebrated karwa chauth video viral
shivraj singh chouhan karwa chauth: केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना और बेटे बहुओं के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया। परिवार ने बेहद सादगी से करवा चौथ की विधि विधान से पूजा-अर्चना की। यहां देखें विडियो
एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री (shivraj singh chouhan) ने करवा चौथ (karwa chauth) सेलिब्रेशन का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी किया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखें... shivraj singh chouhan karwa chauth celebration viral video
