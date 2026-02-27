सड़क पर तड़प रहा था युवक, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह ने खुद उठाकर अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

Shivrajsingh Chouhan- एमपी के पूर्व सीएम व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने संवेदनशीलता की एक और मिसाल पेश की है। उन्होंने सड़क पर पड़े एक घायल को अन्य लोगों की मदद से उठाकर अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा। राजधानी भोपाल में एक युवक दुर्घटना में घायल हो गया था। वह सड़क पर ही पड़ा तड़प रहा था तभी वहां से केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान Shivrajsingh Chouhan का काफिला गुजरा। घायल को देख उन्होंने अपनी कार रुकवाई और उसके पास पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवरा​जसिंह ने खुद अपने हाथों से घायल युवक को उठाया और अपनी ही गाड़ी से अस्पताल भी पहुंचाया। ऑफिस ऑफ शिवराज Office of Shivraj @OfficeofSS ने इस घटना का वीडियो भी पोस्ट किया है।