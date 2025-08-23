डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने, अब कुत्तों पर सियासत शुरू

Dog Bite in MP:मध्यप्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के निर्देश पर सर्वे किया था। मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा कुत्तों के शिकार रतलाम में लोग हुए। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई शहरों में कुत्तों के आतंक के मामले सर्वे रिपोर्ट में दर्ज हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां इस साल जनवरी से जून तक केवल छह महीनों में 5939 लोगों को कुत्तों ने काटा। 2021 में 5000, 2022 में 6500, 2023 में 8000 और 2024 में 11500 मामले दर्ज हुए थे। जबकि 2025 का आधा साल भी नहीं बीता। और मामले 6000 के पार पहुंच चुके हैं।