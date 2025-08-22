Patrika LogoSwitch to English

इंदौर में पहली बार अंगदान करने वाले को राजकीय सम्मान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी विदाई

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहली बार किसी देहदानी को राजकीय सम्मान के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 22, 2025

guard of Honour
Farewell with guard of honour (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहली बार किसी देहदानी को राजकीय सम्मान के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में प्रत्येक देहदान(Organ Donor) पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के आदेश के बाद इंदौर नगर में यह पहला अवसर रहा। ये सम्मान 70 वर्षीय अशोक वर्मा को दिया गया है।

स्थानीय प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर

जवाहर मार्ग निवासी 70 वर्षीय अशोक वर्मा का निधन हो गया था। 2011 में ‘महर्षि दधीचि देहदान अंगदान समिति’ के माध्यम से उन्होंने देहदान का संकल्प लिया था। निधन उपरांत उनके परिजनों ने तत्काल दधीचि मिशन को सूचना देकर देहदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई। तकनीकी कारणों से नेत्रदान व त्वचादान संभव नहीं हो सका। लेकिन उनकी पार्थिव देह अंतिम यात्रा के बाद श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज को चिकित्सा शिक्षा हेतु समर्पित की गई। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया।

अशोक वर्मा ने कराया था पुत्रवधू का पुनर्विवाह

महर्षि दधीचि देहदान अंगदान समिति के संस्थापक नंदकिशोर व्यास ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा वर्मा ने अपनी दवा दुकान पर इसके लिए पोस्टर लगाकर कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने दिवंगत पुत्र का भी देहदान किया था और अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह कर सामाजिक प्रगतिशीलता की मिसाल पेश की थी।

Updated on:

22 Aug 2025 12:39 pm

Published on:

22 Aug 2025 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में पहली बार अंगदान करने वाले को राजकीय सम्मान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी विदाई

