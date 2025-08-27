एमपी के तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ अयोध्या का श्रीराम मंदिर, कंपनी ने दान में दिया 32 टन कॉपर

Ram Mandir- अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण में मध्यप्रदेश का अहम योगदान रहा है। श्रीराम लला का यह प्रसिद्ध मंदिर तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ है। यह तांबा एमपी से भेजा गया है। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का शुद्धतम रूप लगाया गया है। एमपी की खदानों से तांबे का खनन करनेवाली कंपनी ने श्रीराम मंदिर के लिए 32 टन तांबा दान में दिया है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में बने मंदिर में मध्यप्रदेश की खदानों से निकले तांबे का उपयोग हुआ है। एमपी का श्रीराम लला मंदिर निर्माण में यह योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस तथ्य पर खुशी जताते हुए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इस दान की सराहना की।