Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ अयोध्या का श्रीराम मंदिर, कंपनी ने दान में दिया 32 टन कॉपर

Ram Mandir- अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण में मध्यप्रदेश का अहम योगदान रहा है। श्रीराम लला का यह प्रसिद्ध मंदिर तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 27, 2025

Shri Ram temple of Ayodhya is built by joining 32 tons of copper of MP
Shri Ram temple of Ayodhya is built by joining 32 tons of copper of MP

Ram Mandir- अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण में मध्यप्रदेश का अहम योगदान रहा है। श्रीराम लला का यह प्रसिद्ध मंदिर तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ है। यह तांबा एमपी से भेजा गया है। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का शुद्धतम रूप लगाया गया है। एमपी की खदानों से तांबे का खनन करनेवाली कंपनी ने श्रीराम मंदिर के लिए 32 टन तांबा दान में दिया है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में बने मंदिर में मध्यप्रदेश की खदानों से निकले तांबे का उपयोग हुआ है। एमपी का श्रीराम लला मंदिर निर्माण में यह योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस तथ्य पर खुशी जताते हुए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इस दान की सराहना की।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार सिंह ने हाल ही में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में यह बात बताई। उन्होंने कहा कि तांबा एक शाश्वत धातु है। भारत में तांबे के उपयोग का प्राचीन इतिहास रहा है। संजीव कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 32 टन कॉपर दान दिया है।

ये भी पढ़ें

भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस पर भोपाल रेल मंडल का बड़ा फैसला
भोपाल
on Bhopal Nizamuddin Vande Bharat Bhopal Railway Division's big decision

हज़ारों साल तक पत्थरों को जोड़े रखने में कारगर सिद्ध होगा

श्रीराम लला मंदिर में लगे पत्थरों को जोड़ने के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 70 हज़ार कॉपर स्ट्रिप और 775 कॉपर वायर की रॉडस् भेजी गई थी। इनमें 99 प्रतिशत शुद्धता है जोकि इलेक्ट्रो रिफ़ाइंड कैटेगरी की है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई धातु तांबे का शुद्धतम रूप है। यह हज़ारों साल तक पत्थरों को जोड़े रखने में कारगर सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में सामने आए इस तथ्य पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि तांबे के साथ मानव जीवन का संबंध सोने, चांदी से बढ़कर रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो बड़े शहरों को जोड़ेगा 15 हजार करोड़ का नया हाईवे, गडकरी ने किया ऐलान
भोपाल
Nitin Gadkari announced new Bhopal Jabalpur highway worth 15 thousand crores

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 06:53 pm

Published on:

27 Aug 2025 06:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ अयोध्या का श्रीराम मंदिर, कंपनी ने दान में दिया 32 टन कॉपर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.