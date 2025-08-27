एमपी के तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ अयोध्या का श्रीराम मंदिर, कंपनी ने दान में दिया 32 टन कॉपर

Ram Mandir- अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण में मध्यप्रदेश का अहम योगदान रहा है। श्रीराम लला का यह प्रसिद्ध मंदिर तांबे से जुड़कर खड़ा हुआ है। यह तांबा एमपी से भेजा गया है। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का शुद्धतम रूप लगाया गया है। एमपी की खदानों से तांबे का खनन करनेवाली कंपनी ने श्रीराम मंदिर के लिए 32 टन तांबा दान में दिया है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में बने मंदिर में मध्यप्रदेश की खदानों से निकले तांबे का उपयोग हुआ है। एमपी का श्रीराम लला मंदिर निर्माण में यह योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस तथ्य पर खुशी जताते हुए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इस दान की सराहना की।
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार सिंह ने हाल ही में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में यह बात बताई। उन्होंने कहा कि तांबा एक शाश्वत धातु है। भारत में तांबे के उपयोग का प्राचीन इतिहास रहा है। संजीव कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 32 टन कॉपर दान दिया है।
श्रीराम लला मंदिर में लगे पत्थरों को जोड़ने के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 70 हज़ार कॉपर स्ट्रिप और 775 कॉपर वायर की रॉडस् भेजी गई थी। इनमें 99 प्रतिशत शुद्धता है जोकि इलेक्ट्रो रिफ़ाइंड कैटेगरी की है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई धातु तांबे का शुद्धतम रूप है। यह हज़ारों साल तक पत्थरों को जोड़े रखने में कारगर सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में सामने आए इस तथ्य पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि तांबे के साथ मानव जीवन का संबंध सोने, चांदी से बढ़कर रहा है।