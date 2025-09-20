पितृपक्ष में बेटों की बेरुखी, 70 वर्षीय मां वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर

मां ने बताया कि उनके एक बेटे का घर गांधीनगर में और दूसरे का निशातपुरा में है, लेकिन उन्हें गली-मोहल्ले की सही जानकारी याद नहीं है। उन्हें केवल छोटे बेटे, पीयूष दुपाडे, का मोबाइल नंबर याद है, जो अब बंद आ रहा है। यह भी पता चला है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दोनों बेटे एक बार आश्रम में अपनी मां को छोडऩे आए थे, लेकिन तब आश्रम के स्टाफ ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। उस घटना का एक वीडियो भी है, जिसमें छोटा बेटा पीयूष दिखाई दे रहा है।