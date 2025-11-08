एमपी में किसानों को 13 सौ की अतिरिक्त राशि की बड़ी सौगात, सीएम ने किया ऐलान

Bhavantar- मध्यप्रदेश में​ किसान हितैषी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई है। किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए योजना बनाई गई है। किसानों को सोयाबीन फसल में किसी तरह का नुकसान नहीं हो, इसके लिए योजना में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों को 8 नवंबर को बड़ी सौगात देते हुए भावांतर योजना में मॉडल रेट जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों को जल्द ही अतिरिक्त राशि का लाभ वितरण का ऐलान किया। उन्होंने दोहराया कि किसानों के हित और उनके कल्याण के लिए सरकार संकल्पित है।