Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में किसानों को 13 सौ की अतिरिक्त राशि की बड़ी सौगात, सीएम ने किया ऐलान

Bhavantar- सोयाबीन किसानों को भावांतर का लाभ, 13 सौ क्विंटल की अतिरिक्त राशि देगी सरकार

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 08, 2025

Soybean farmers in MP will receive an additional amount of 1300 quintals

सोयाबीन किसानों को भावांतर में 13 सौ क्विंटल की अतिरिक्त राशि देगी सरकार- demo pic

Bhavantar- मध्यप्रदेश में​ किसान हितैषी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई है। किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए योजना बनाई गई है। किसानों को सोयाबीन फसल में किसी तरह का नुकसान नहीं हो, इसके लिए योजना में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों को 8 नवंबर को बड़ी सौगात देते हुए भावांतर योजना में मॉडल रेट जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों को जल्द ही अतिरिक्त राशि का लाभ वितरण का ऐलान किया। उन्होंने दोहराया कि किसानों के हित और उनके कल्याण के लिए सरकार संकल्पित है।

एमपी के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि भावांतर योजना को लेकर मंडियों में किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा, देवास, उज्जैन, इंदौर तथा आगर में सोयाबीन की सर्वाधिक आवक रही। सभी मंडियों में विपणन की कार्यवाही सुचारू रूप से की जा रही है।

भावांतर योजनांतर्गत प्रदेश में 936352 किसानों ने पंजीयन कराया है। योजना प्रारंभ होने से अब तक प्रदेश की 243 मंडियों और उप मंडियों में 144180 किसानों द्वारा 2467100 क्विंटल सोयाबीन बेचा जा चुका है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन किसानों के लिए 8 नवंबर को 4033 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी में बेची है। इसी मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।

भावान्तर में किसानों को मिलेंगे अतिरिक्त 1300 रुपए प्रति क्विंटल

कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर के अतिरिक्त 1300 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। आगामी 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 03:24 pm

Published on:

08 Nov 2025 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में किसानों को 13 सौ की अतिरिक्त राशि की बड़ी सौगात, सीएम ने किया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी कांग्रेस में फिर कलह, कार्यकारी अध्यक्ष ने जीतू पटवारी के करीबी पर हत्या की धमकी देने का लगाया आरोप

Executive Chairman Devendra Yadav accuses Chintu Chaukse of threatening to kill him
भोपाल

सांस्कृतिक विरासत और तकनीक के संगम ने खोला राज, ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन से भी एक कदम आगे हम

MP news patrika.com
Patrika Special News

एमपी में 5 हजार ‘कर्मचारियों’ को ड्यूटी से हटाया, विभाग में मचा हड़कंप

भोपाल

एमपी के 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस, देखें लिस्ट

MP BJP News
भोपाल

‘वोट चोर-गद्दी छोड़’, विपक्ष ने फिर की बीेजेपी को घेरने की तैयारी, ‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’

MP Congress
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.