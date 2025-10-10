Patrika LogoSwitch to English

उप मुख्यमंत्री पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग, सपा अध्यक्ष ने उठाए सवाल

SP- मध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप के कारण करीब दो दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने के बाद किडनी फेल हो गई जिससे मासूमों की मौत हुई।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 10, 2025

SP demands filing of culpable homicide case against Deputy Chief Minister

SP demands filing of culpable homicide case against Deputy Chief Minister

SP- मध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप के कारण करीब दो दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने के बाद किडनी फेल हो गई जिससे मासूमों की मौत हुई। जहरीला सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को परासिया कोर्ट में पेश किया जा रहा है। स्थानीय वकीलों ने उसकी पैरवी करने से इंकार ​कर दिया है। इधर इस मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी सपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर शुक्ला पर बच्चों की हत्या के मामले में केस दर्ज करने और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जहरीला कफ सिरप बिना जांच के बाजार में बिकने कैसे आ गया?

सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जिन बच्चों का इलाज अभी चल रहा है उनका खर्च भी सरकार उठाए।

स्वास्थ्य मंत्री पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग

बच्चों की मौतों के मामले में सपा नेता डॉ मनोज यादव ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही के कारण बच्चों की जान गई हैं इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।

सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने जहरीला कफ सिरप पीनेवाले बच्चों की ट्रेसिंग की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सैंपल लेकर टेस्ट करानेवाले अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसे बेचने की मंजूदी कैसे दे दी? फसलों, पशुओं की दवाएं भी जांच के बाद बाजार में बिकने आती हैं, फिर ये सिरप बिना जांच के कैसे बिक रहा था?

डॉ मनोज यादव ने राज्य सरकार पर घूस लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं पीड़ित परिवारों के साथ हूं तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री व उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला को हटाना चाहिए।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / उप मुख्यमंत्री पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग, सपा अध्यक्ष ने उठाए सवाल

