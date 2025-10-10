उप मुख्यमंत्री पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग, सपा अध्यक्ष ने उठाए सवाल

SP- मध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप के कारण करीब दो दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने के बाद किडनी फेल हो गई जिससे मासूमों की मौत हुई। जहरीला सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को परासिया कोर्ट में पेश किया जा रहा है। स्थानीय वकीलों ने उसकी पैरवी करने से इंकार ​कर दिया है। इधर इस मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी सपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर शुक्ला पर बच्चों की हत्या के मामले में केस दर्ज करने और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जहरीला कफ सिरप बिना जांच के बाजार में बिकने कैसे आ गया?