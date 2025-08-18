Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

मिलेगा एक्सटेंशन या होगी विदाई, सीएस अनुराग जैन की राज्यपाल से मुलाकात पर अटकलें तेज

CS Anurag Jain - मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की 31 अगस्त को सेवानिवृत्ति है। पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस और वीरा राणा जैसे उन्हें भी सेवा विस्तार देने के कयास लगाए जा रहे हैं।

भोपाल

deepak deewan

Aug 18, 2025

Speculations intensify on CS Anurag Jain's meeting with Governor
Speculations intensify on CS Anurag Jain's meeting with Governor- image X

CS Anurag Jain - मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की 31 अगस्त को सेवानिवृत्ति है। पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस और वीरा राणा जैसे उन्हें भी सेवा विस्तार देने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक और राजनैतिक सूत्र प्रदेश को नए सीएस मिलने की बात भी कह रहे हैं। एक्सटेंशन या रिटायर होने की खबरों के बीच सीएस अनुराग जैन ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की जिससे अटकलें और तेज हो गईं।

एमपी में प्रदेश के नए मुख्य सचिव के नाम पर फिलहाल ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन का रिटायरमेंट का समय नजदीक आ चुका है। उनका कार्यकाल महज 12 दिन का बचा है। अनुराग जैन को अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक्सटेंशन देने की बात कही जा रही है हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव भेजा नहीं है।

प्रदेश के नए प्रशासनिक मुखिया यानि मुख्य सचिव पद के लिए डॉ. राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल और अलका उपाध्याय के नाम भी शामिल हैं। सीएस अनुराग जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलने की स्थिति में इन तीनों में से कोई एक आईएएस प्रदेश का नया मुख्य सचिव बन सकता है। सीएस की दौड़ में डॉ. राजेश राजौरा अभी टॉप पर बताए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार
भोपाल
Two officers suspended for insulting the tricolor in MP

आधिकारिक रूप से सौजन्य भेंट बताया

सोमवार को सीएस अनुराग जैन ने अचानक राजभवन जाकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात कर अटकलों को और हवा दे दी। मुख्य सचिव जैन ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। सीएस अनुराग जैन और
राज्यपाल की इस मुलाकात को आधिकारिक रूप से सौजन्य भेंट बताया जा रहा है लेकिन इसके निहितार्थ पर चर्चा चल निकली है।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मची खलबली
समाचार
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 07:00 pm

Published on:

18 Aug 2025 06:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मिलेगा एक्सटेंशन या होगी विदाई, सीएस अनुराग जैन की राज्यपाल से मुलाकात पर अटकलें तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.