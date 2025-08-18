मिलेगा एक्सटेंशन या होगी विदाई, सीएस अनुराग जैन की राज्यपाल से मुलाकात पर अटकलें तेज

CS Anurag Jain - मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की 31 अगस्त को सेवानिवृत्ति है। पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस और वीरा राणा जैसे उन्हें भी सेवा विस्तार देने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक और राजनैतिक सूत्र प्रदेश को नए सीएस मिलने की बात भी कह रहे हैं। एक्सटेंशन या रिटायर होने की खबरों के बीच सीएस अनुराग जैन ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की जिससे अटकलें और तेज हो गईं।