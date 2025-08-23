एमपी आएंगे आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु, 27 अगस्त को “रूहmantic” में करेंगे शिरकत

Roohmantic - मध्यप्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में एक बड़ा और खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां 27 अगस्त को द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसे “रूहmantic” नाम दिया गया है। प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसका शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में देश के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु भी शामिल होंगे।