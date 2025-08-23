एमपी आएंगे आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु, 27 अगस्त को “रूहmantic” में करेंगे शिरकत

Roohmantic - मध्यप्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में एक बड़ा और खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां 27 अगस्त को द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसे “रूहmantic” नाम दिया गया है। प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसका शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में देश के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु भी शामिल होंगे।
महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन “रूहmantic” में आध्यात्मिक पर्यटन पर पीएचडीसीसीआई-केपीएमजी की रिपोर्ट "आस्था और प्रवाह: भारत के पवित्र स्थलों में जनसमहू का मार्गदर्शन" का विमोचन किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से यह सम्मेलन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला और मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु सम्मेलन के मुख्य वक्ता होंगे।
सम्मेलन के प्रतिभागियों को महाकालेश्वर और काल भैरव के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। वे उज्जैन की आध्यात्मिक विरासत का अनुभव करेंगे। सम्मेलन में सरकार-उद्योग गोलमेज कॉन्फ्रेंस, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जिम्मेदार आतिथ्य और आध्यात्मिक पर्यटन में सांस्कृतिक संवर्धन पर बातचीत होगी। यहां महत्वपूर्ण सत्रों आध्यात्मिक पर्यटन के कई आयामों पर चर्चा होगी।
महाकाल का मंडल: उज्जैन की आध्यात्मिक शक्ति और शहरी भविष्य - विरासत और आधुनिकीकरण की खोज। मन, शरीर और आत्मा: नई आध्यात्मिक सीमा के रूप में कल्याण - योग, आयुर्वेद और कल्याण का एकीकरण।
डिजिटल में दिव्य - आध्यात्मिकता 2.0 - आध्यात्मिक पहुंच पर एआई, वीआर और एप्स का प्रभाव।
पवित्र धुरी के संरक्षक - ज्योतिर्लिंग सर्किट - 12 ज्योतिर्लिंगों के सांस्कृतिक महत्व का पता लगाना।
मंदिर अर्थव्यवस्थाएं: जहां आस्था आजीविका से मिलती है - यह जांच करना कि मंदिर सर्किट स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को कैसे बनाए रखते हैं।