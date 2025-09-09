एमपी के इस अफसर ने ऑफिसों में फाइलों के ढेर से दिलाई मुक्ति, लागू किया नया सिस्टम

Abhisek singh- मध्यप्रदेश में सोमवार को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया, अनेक आईएएस-आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। कलेक्टर एसपी से लेकर कमिश्नर डीआईजी तक को बदल डाला गया। इस फेरबदल से राज्य निर्वाचन आयोग भी खासा प्रभावित हुआ। आयोग में सचिव अभिषेक सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया। मंगलवार को उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर अभिषेक सिंह की सेवाओं को याद करते हुए बताया गया कि कैसे उन्होंने नया ई ऑफिस सिस्टम लागू कर राज्य निर्वाचन आयोग को फाइलों के ढेर से आजाद कर दिया था। आयोग के उप सचिव, अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते उन्हें शुभकामनाएँ दीं।