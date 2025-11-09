कैंसर मरीजों को मिलेगा हाई-टेक ट्रीटमेंट, शुरु होने जा रहा नया ‘उपचार केंद्र’

यहां कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और स्टेम सेल ट्रीटमेंट जैसी सभी सेवाएं एक जगह मिलेंगी। अस्पताल में आने वाले हर मरीज की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी। डॉक्टर जांच करेंगे कि उसे कैंसर है या नहीं। बीमारी की गंभीरता के आधार पर मरीजों का वर्गीकरण होगा। गंभीर मरीजों का इलाज प्राथमिकता से किया जाएगा। संभावित मामलों की विशेष जांच की जाएगी ताकि कैंसर का समय पर निदान हो सके।