AIIMS Bhopal: एम्स से चोरी हुआ प्लाज्मा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, जब्त हुए 8.57 लाख

AIIMS Bhopal:भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से चोरी हुआ एफएफपी प्लाज्मा मिल गया है। ब्लड बैंक से गायब हुए 1123 यूनिट प्लाज्मा पैकेट की कीमत 11.72 लाख रुपए आंकी गयी है। छह आरोपियों से 8.57 लाख जब्त हुए हैं। बागसेवनिया पुलिस से अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि एम्स के एक आउटसोर्स कर्मचारी अंकित केलकर ने चोरी की योजना बनाई थी। वह अस्पताल की कार्यशैली से परिचित था। इसी का फायदा उठाकर उसने साथियों के साथ चोरी की।