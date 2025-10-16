Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

AIIMS Bhopal: एम्स से चोरी हुआ प्लाज्मा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, जब्त हुए 8.57 लाख

MS Bhopal: एम्स के ब्लड बैंक से चोरी हुआ एफएफपी प्लाज्मा मिल गया है। ब्लड बैंक से गायब हुए 1123 यूनिट प्लाज्मा पैकेट की कीमत 11.72 लाख रुपए आंकी गयी है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 16, 2025

AIIMS Bhopal

AIIMS Bhopal (फोटो सोर्स : पत्रिका)

AIIMS Bhopal:भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से चोरी हुआ एफएफपी प्लाज्मा मिल गया है। ब्लड बैंक से गायब हुए 1123 यूनिट प्लाज्मा पैकेट की कीमत 11.72 लाख रुपए आंकी गयी है। छह आरोपियों से 8.57 लाख जब्त हुए हैं। बागसेवनिया पुलिस से अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि एम्स के एक आउटसोर्स कर्मचारी अंकित केलकर ने चोरी की योजना बनाई थी। वह अस्पताल की कार्यशैली से परिचित था। इसी का फायदा उठाकर उसने साथियों के साथ चोरी की।

सुरक्षा अधिकारी ने दर्ज कराई थी एफआइआर

एम्स, भोपाल के प्रभारी सुरक्षा अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने 29 सितंबर 2025 को एस ब्लड बैंक में खून चोरी की घटना के संबंध में एफआइआर करायी थी। इंचार्ज डॉक्टर प्रतूल सिन्हा के बयान दर्ज किए गए थे।

ये हैं छह आरोपी

  • अंकित केलकर, राजभवन के करीब अरेरा हिल्स।
  • अमित जाटव, शिवाजी नगर बरखेड़ा पठानी, गोविंदपुरा।
  • लक्की पाठक, गणेश कालोनी बरखेड़ी कला रातीबड़ ।
  • दीपक पाठक, पटेल कॉलेज के सामने रातीबड़।
  • श्याम बडगुजर, त्रिमूर्ति चौक, थाना अबड, जिला सिडकू नासिक महाराष्ट्र, हाल पता थैलीसीमिया ब्लड बैंक नंदा नगर इंदौर।
  • करण चव्हाण, ग्राम मोगरा माझल गांव थाना दिनद्रूड़ जिला बीड महाराष्ट्र।

नासिक और औरंगाबाद में बेचा

बागसेवनिया टीआइ अमित सोनी ने बताया कि अंकित केलकर ने अपने साथियों अमित जाटव, लक्की पाठक और दीपक पाठक के साथ मिलकर 18 से 27 सितंबर के बीच 1150 यूनिट एफएफपी प्लाज्मा चोरी किया। लक्की और दीपक ने प्लाज्मा को महाराष्ट्र के शाम बडगुजर (नासिक) और करण चव्हाण (औरंगाबाद) को 5800 रुपए लीटर के हिसाब से बेच दिया। दोनों खरीदार भी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक छह को गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्लाज्मा का मुख्य उपयोग

प्लाज्मा का उपयोग जले हुए मरीजों के लिए एल्वोविन बनाने में होता है। फार्मा कंपनियों और भी दवाइयां बनाती हैं।

खरीदार कौन

  • श्याम बडग़ूजर,इंदौर में थैलीसीमिया ब्लड बैंक का कर्मचारी।
  • करण चव्हाण, सहयाद्री ब्लड बैंक औरंगाबाद का पूर्व कर्मचारी।

ये भी पढ़ें

भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून चोरी, आउटसोर्स कर्मचारी ने दिया वारदात को अंजाम
भोपाल
AIIMS Bhopal plasma Blood theft

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 10:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / AIIMS Bhopal: एम्स से चोरी हुआ प्लाज्मा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, जब्त हुए 8.57 लाख

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा भारी, जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों पर FIR

MP Politics FIR Filed Against Jitu Patwari
भोपाल

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय में बड़ा घोटाला, 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज, ये है मामला

Madhya Pradesh Police Headquarter
भोपाल

80 तोला सोने से होगा महालक्ष्मी का श्रृंगार, दुबई से आएगा स्वर्ण मुकुट

Diwali 2025
भोपाल

DA Hike: महंगाई राहत में 2% बढ़ोतरी से पेंशनर्स नाखुश, सरकार पर भेदभाव करने का आरोप

DA Hike In MP
भोपाल

MP SET 2025 Notification: एमपी सेट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन हुआ जारी, इस तारीख से आवेदन, जान लें जरुरी डिटेल्स

MP SET 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.