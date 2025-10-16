AIIMS Bhopal: एम्स से चोरी हुआ प्लाज्मा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, जब्त हुए 8.57 लाख

AIIMS Bhopal (फोटो सोर्स : पत्रिका)
AIIMS Bhopal:भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से चोरी हुआ एफएफपी प्लाज्मा मिल गया है। ब्लड बैंक से गायब हुए 1123 यूनिट प्लाज्मा पैकेट की कीमत 11.72 लाख रुपए आंकी गयी है। छह आरोपियों से 8.57 लाख जब्त हुए हैं। बागसेवनिया पुलिस से अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि एम्स के एक आउटसोर्स कर्मचारी अंकित केलकर ने चोरी की योजना बनाई थी। वह अस्पताल की कार्यशैली से परिचित था। इसी का फायदा उठाकर उसने साथियों के साथ चोरी की।
एम्स, भोपाल के प्रभारी सुरक्षा अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने 29 सितंबर 2025 को एस ब्लड बैंक में खून चोरी की घटना के संबंध में एफआइआर करायी थी। इंचार्ज डॉक्टर प्रतूल सिन्हा के बयान दर्ज किए गए थे।
बागसेवनिया टीआइ अमित सोनी ने बताया कि अंकित केलकर ने अपने साथियों अमित जाटव, लक्की पाठक और दीपक पाठक के साथ मिलकर 18 से 27 सितंबर के बीच 1150 यूनिट एफएफपी प्लाज्मा चोरी किया। लक्की और दीपक ने प्लाज्मा को महाराष्ट्र के शाम बडगुजर (नासिक) और करण चव्हाण (औरंगाबाद) को 5800 रुपए लीटर के हिसाब से बेच दिया। दोनों खरीदार भी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक छह को गिरफ्तार किया जा चुका है।
प्लाज्मा का उपयोग जले हुए मरीजों के लिए एल्वोविन बनाने में होता है। फार्मा कंपनियों और भी दवाइयां बनाती हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग