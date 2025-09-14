पाक के साथ क्रिकेट मैच पर भड़के लोग, एमपी में कई शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन

India Pak - दुबई में एशिया कप 2025 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच शुरु हो चुका है। हालांकि इसका देशभर में विरोध किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी पाक के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर लोग भड़के हैं। रविवार को राज्य में अनेक स्थानों पर इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निरीह नागरिकों की हत्या के बावजूद पाक से मैच खेलने का लोगों ने तगड़ा विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना पहलगाम हमले के शहीदों का अपमान है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने भी मैच की खिलाफत की है।