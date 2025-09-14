Patrika LogoSwitch to English

पाक के साथ क्रिकेट मैच पर भड़के लोग, एमपी में कई शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन

India Pak - दुबई में एशिया कप 2025 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच शुरु हो चुका है। हालांकि इसका देशभर में विरोध किया जा रहा है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 14, 2025

India Pak - दुबई में एशिया कप 2025 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच शुरु हो चुका है। हालांकि इसका देशभर में विरोध किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी पाक के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर लोग भड़के हैं। रविवार को राज्य में अनेक स्थानों पर इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निरीह नागरिकों की हत्या के बावजूद पाक से मैच खेलने का लोगों ने तगड़ा विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना पहलगाम हमले के शहीदों का अपमान है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने भी मैच की खिलाफत की है।

एमपी में लोगों ने बीसीसीआई और भारत सरकार से पाकिस्तान से क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग की। राजधानी भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने भी मैच का विरोध ​किया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने बीसीसीआई BCCI पर देशवासियों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।

इधर जय मां भवानी हिंदू संगठन ने भी भारत पाक क्रिकेट मैच की खिलाफत करते हुए जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया। पीर गेस्ट पर संगठन के सदस्यों ने पाक से किसी भी तरह के खेल संबंध रखने पर सख्त पाबंदी की बात कही।

प्रदेश के सीधी में भी एशिया कप में पाक के साथ क्रिकेट खेलने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया गया। यहां शिवसेना (उद्धव गुट) के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह का पुतला भी फूंका। दमोह में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की खिलाफत की। यहां के पथरिया में संजय चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीआई के खिलाफ नारेबाजी की।

बीजेपी का दोहरा मापदंड

दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं उस बहन का सम्मान करता हूं जिसने पाकिस्तान से मैच को शहादत का अपमान बताया है। मैं उन्हें नैतिक समर्थन देना चाहता हूं।" नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे देशभक्ति और पाकिस्तान विरोध की बातें करनेवाली बीजेपी का दोहरा मापदंड बताया।

