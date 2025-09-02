एमपी में यूनिवर्सिटी की बड़ी सुविधा, एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट

IGNOU- एमपी में स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानि इग्नू ने प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 2025 सत्र के लिए अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेस में ​​​​​​​15 सितंबर तक एडमिशन मिल सकेगा। स्टूडेंट इस ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से करीब 78 पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने स्टूडेंस के लिए बड़ी सुविधा दी है। वे अब एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे।