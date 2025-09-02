Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में यूनिवर्सिटी की बड़ी सुविधा, एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट

IGNOU- एमपी में स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानि इग्नू ने प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 02, 2025

Students will be able to do two degree diploma courses simultaneously in IGNOU
Students will be able to do two degree diploma courses simultaneously in IGNOU (photo-patrika)

IGNOU- एमपी में स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानि इग्नू ने प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 2025 सत्र के लिए अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेस में ​​​​​​​15 सितंबर तक एडमिशन मिल सकेगा। स्टूडेंट इस ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से करीब 78 पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने स्टूडेंस के लिए बड़ी सुविधा दी है। वे अब एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे।

इग्नू के भोपाल रीजनल सेंटर से मिली जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी 15 सितंबर कर दी गई है।

भोपाल रीजनल सेंटर के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंशुमान उपाध्याय ने बताया कि इग्नू के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और एक साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस के लिए स्टूडेंट अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो स्टूडेंट्स दूसरे साल या सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहते हैं वे 200 रुपए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

78 से ज्यादा कोर्सेस

जुलाई सत्र में इग्नू के 78 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं। 22 सामान्य ग्रेजुएशन व ऑनर्स कोर्सेस हैं। 26 चार वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं और 66 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कई रोजगारोन्मुखी कोर्सेस हैं।
आपदा एवं जोखिम प्रबंधन, इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डायस्पोरा एवं माइग्रेशन स्टडीज, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, समाज कार्य और पत्रकारिता जैसे कोर्सेस इनमें शामिल हैं।

इग्नू ने स्टूडेंट को अध्ययन का बड़ा अवसर दिया है। भोपाल रीजनल सेंटर के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंशुमान उपाध्याय के अनुसार स्टूडेंट अब एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स अथवा प्रमाणपत्र कोर्स कर सकते हैं। यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों से ये संभव हो सका है। इग्नू के विविध कोर्सेस युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के नए मौके प्रदान करेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 07:59 pm

Published on:

02 Sept 2025 07:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में यूनिवर्सिटी की बड़ी सुविधा, एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट