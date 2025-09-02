एमपी में यूनिवर्सिटी की बड़ी सुविधा, एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट

IGNOU- एमपी में स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानि इग्नू ने प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 2025 सत्र के लिए अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेस में 15 सितंबर तक एडमिशन मिल सकेगा। स्टूडेंट इस ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से करीब 78 पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने स्टूडेंस के लिए बड़ी सुविधा दी है। वे अब एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे।
इग्नू के भोपाल रीजनल सेंटर से मिली जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी 15 सितंबर कर दी गई है।
भोपाल रीजनल सेंटर के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंशुमान उपाध्याय ने बताया कि इग्नू के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और एक साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस के लिए स्टूडेंट अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो स्टूडेंट्स दूसरे साल या सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहते हैं वे 200 रुपए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
जुलाई सत्र में इग्नू के 78 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं। 22 सामान्य ग्रेजुएशन व ऑनर्स कोर्सेस हैं। 26 चार वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं और 66 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कई रोजगारोन्मुखी कोर्सेस हैं।
आपदा एवं जोखिम प्रबंधन, इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डायस्पोरा एवं माइग्रेशन स्टडीज, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, समाज कार्य और पत्रकारिता जैसे कोर्सेस इनमें शामिल हैं।
इग्नू ने स्टूडेंट को अध्ययन का बड़ा अवसर दिया है। भोपाल रीजनल सेंटर के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंशुमान उपाध्याय के अनुसार स्टूडेंट अब एक साथ दो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स अथवा प्रमाणपत्र कोर्स कर सकते हैं। यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों से ये संभव हो सका है। इग्नू के विविध कोर्सेस युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के नए मौके प्रदान करेंगे।