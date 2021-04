कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दे दी पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को श्रद्धांजलि, झूठी जानकारी होने पर मांगी माफी

भोपाल/ कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) द्वारा गुरुवार की आधी रात को किये गए एक ट्वीट ने अचानक मध्य प्रदेश समेत देशभर की राजनीति में खलबली मचा दी। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर और भाजपा की कद्दावर नेता सुमित्रा महाजन के निधन की खबर देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे दी। उनके इस ट्वीट को आधार मानकर देशभर में कई न्यूज चैनल्स और न्यूज वेबसाइट्स ने भी सुमित्रा महाजन के निधन की खबर देनी शुरु कर दी। हालांकि, बाद में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा उनके निधन की खबर का खंडन किया। इसके बाद शशि थरूर को ट्वीच डिलीट कर सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ी।

शशि थरूर ने किया था ये ट्वीट

I am relieved if that is so. I received this from what I thought was a reliable source: “पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी हमारे बीच नहीं रहीं.

ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.🙏” Happy to retract & appalled that anyone would make up such news. https://t.co/3c8pDGaBRv