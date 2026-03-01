MP के शिक्षकों के लिए बुरी खबर, इस बार नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी, जाना पड़ेगा स्कूल

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मई माह में तय किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 7 मई से शरू होकर 25 मई तक चलेंगी, जबकि 10वीं के एग्जाम 7-19 मई तक आयोजित होंगे। इसके अलावा कक्षा 5 और कक्षा 8 के सप्लीमेंटरी परीक्षाएं भी मई महीने में ही कराई जाएंगी। वहीं, 9वीं और 11वीं क्लास की द्वितीय वार्षिक परीक्षाएं जून के पहले पखवाड़े में 3 -13 जून के बीच प्रस्तावित है। यही नहीं, इसी समयसीमा के दौरान शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रस्तावित है। ऐसे में टीचरों को लगातार परीक्षा ड्यूटी और ट्रेनिंग में व्यस्त रहेंगे जिसके कारन उंन्हे हर साल मिलने वाली एक महीने की छुट्टी इस बार नहीं मिल पाएगी। हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि इससे पहले शिक्षकों को 1 मई से लेकर 9 जून तक करीब 40 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था।