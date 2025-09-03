मासूम लड़कियों की ‘रेड लाइट जोन’ में सप्लाई… गंभीर अपराधों के पीछे ‘लेडी डॉन’

MP News: अपराध के दलदल में महिलाओं की हिस्सेदारी का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में अपराध का चेहरा महिला का रूप ले रहा है। पुरुषों की भूमिका के साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में संगठित अपराधों में शामिल हो रही हैं। पिछले महीने हुए पुलिस कार्रवाई में इस बात का खुलासा हुआ है कि महिलाएं एमडी ड्रग्स, स्मैक तस्करी, मानव तस्करी, स्कैम और साइबर ठगी जैसे गंभीर मामलों में आरोपी पाई गई हैं। यह गैंग से जुड़कर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं हाल में कुछ मामले में विदेशी महिलाएं भोपाल में एमडी ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार की गई है।