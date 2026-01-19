विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने पर फैसला लेने का दिया आदेश

Minister Vijay Shah - एमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह Vijay Shah पर कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई। देश की शीर्ष कोर्ट ने मंत्री शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया। इस मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह में फैसला लेने को कहा गया है। मंत्री विजय शाह Vijay Shah द्वारा माफी मांगने की बात पर सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है।