19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने पर फैसला लेने का दिया आदेश

Minister Vijay Shah- शीर्ष कोर्ट ने मंत्री शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 19, 2026

Supreme Court's strict order on prosecuting Minister Vijay Shah

Minister Vijay Shah- image patrika

Minister Vijay Shah - एमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह Vijay Shah पर कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई। देश की शीर्ष कोर्ट ने मंत्री शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया। इस मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह में फैसला लेने को कहा गया है। मंत्री विजय शाह Vijay Shah द्वारा माफी मांगने की बात पर सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में विशेष जांच दल एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट को मंत्री विजय शाह पर केस चलाने के लिए अब मध्यप्रदेश सरकार की मंजूरी की दरकार है।

कुछ अन्य मामलों में भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र

एसआईटी की रिपोर्ट में मंत्री विजय शाह Vijay Shah की कुछ अन्य मामलों में भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में भी प्रस्तावित कार्रवाई पर भी एसआईटी से रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट में मंत्री विजय शाह की ओर से उनके अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि शाह, माफी मांग चुके हैं और जांच में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये कोई माफीनामा नहीं है।

11 मई को हलमा कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था

मंत्री विजय शाह Vijay Shah ने पिछले साल 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। बाद में मंत्री शाह ने माफी मांग ली थी। मामले में एमपी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके खिलाफ मंत्री शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए
भोपाल
Government deposited ₹6942 crore in the accounts of MP farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 02:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने पर फैसला लेने का दिया आदेश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में फिर बदली ट्रांसफर पॉलिसी, उच्च शिक्षा विभाग ने किसे दी राहत

Transfer Policy in MP higher education department
भोपाल

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मोहन यादव-शिवराज सिंह-सिंधिया समेत ये नेता बनेंगे प्रस्तावक

भोपाल

अब AI आपको बता देगा, शरीर में है कौन सी बीमारी…? जानें कैसे

Artificial Intelligence
भोपाल

एमपी की संकरी गलियों का होगा चौड़ीकरण, 5 जिलों में ली जाएगी जमीन

Road Widening for public Transports in MP Metropolitan Regions
भोपाल

31 गांवों में 113 अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, नामजद सूची तैयार

Illegal colonies
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.