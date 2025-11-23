Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

थाइराइड से बढ़ा वजन कम करेंगी मीठी गोलियां, ब्रेन स्ट्रोक में भी होम्योपैथी कारगर

Homeopathic Treatment : हाईपोथाइराइडिज्म के मरीजों पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन शुरू। 150 मरीजों पर होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों का इस्तेमाल कर कई गंभीर और लाइलाज बीमारियों पर काम किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 23, 2025

Homeopathic Treatment

थाइराइड से बढ़ा वजन कम करेगी होम्योपैथी (Photo Source- Patrika)

दुर्गेश शर्मा की रिपोर्ट

Homeopathic Treatment :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन शुरू हुआ है, जिसके तहत होम्योपैथिक दवाओं और प्राकृतिक चिकित्सा के संयोजन से जीवनशैली बीमारियों का इलाज किया जाएगा। थायरायड की वजह से बढ़े वजन को होम्योपैथी की मीठी गोलियों के जरिए कम किया जाएगा।

इसमें जल के विभिन्न तापमान का बॉडी पर उपयोग कर मोटापा कम किया जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल एसके मिश्रा ने बताया कि, प्राकृतिक और होम्योपैथी पद्धति के सम्मिश्रण से 150 मरीजों पर अध्ययन चल रहा है।

सोरायसिस में भी जगी नई उम्मीद

कॉलेज में चल रहे अनुसंधान के अनुसार, होम्योपैथी सोरायसिस में इलाज में बहुत कारगर साबित हुआ है। त्वचा संबंधी लाइलाज सोरायसिस के मरीजों को इलाज से बहुत फायदा हुआ है।

ब्रेन स्ट्रोक में पहली पहल

देश में पहली बार भोपाल में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का होम्योपैथी से इलाज शुरू हुआ है। गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति में भी राहत की उम्मीद जगी है। ये राष्ट्रीय स्तर का शोध है, जिसमें होम्योपैथी को जटिल बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

होम्योपैथी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा

हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों के इलाज में होम्योपैथिक दवाओं के साथ प्राकृतिक चिकित्सा को जोड़ा गया है। इसमें एनीमा, शंखप्रक्षालन के साथ-साथ जल के विभिन्न तापमान का उपयोग कर उपचार किया जा रहा है। मरीजों को शुरुआत में डेली विजिट पर बुलाया जाता है, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों के अंतराल पर बुलाया जाता है। ताकि इलाज के प्रभाव की सटीक निगरानी की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 09:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / थाइराइड से बढ़ा वजन कम करेंगी मीठी गोलियां, ब्रेन स्ट्रोक में भी होम्योपैथी कारगर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हेलमेट के साथ बिना बीमा के वाहनों से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना, चेकिंग का महाअभियान शुरु

Police Checking Campaign
भोपाल

बदमाशों के कब्जे में है ये शहर, लॉ एंड ऑर्डर फेल, 2900 जवानों पर 24 लाख की सुरक्षा

Bhopal News
भोपाल

एमपी बीजेपी के दो युवा नेताओं को दिया बड़ा दायित्व, अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी बधाई

Ashwini Paranjape and Shyam Tailor given big responsibility in BJP
भोपाल

एमपी में होगा बड़ा निवेश, सीएम मोहन यादव को दिए 36600 करोड़ के प्रस्ताव

CM Mohan Yadav receives proposals worth Rs 36600 crore for investment in MP
भोपाल

एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फरमान, फर्जी टीचर्स से वसूलेंगे 15 करोड़ रुपए

MP's School Education Department to recover Rs 15 crore from fake teachers
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.