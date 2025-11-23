थाइराइड से बढ़ा वजन कम करेंगी मीठी गोलियां, ब्रेन स्ट्रोक में भी होम्योपैथी कारगर

हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों के इलाज में होम्योपैथिक दवाओं के साथ प्राकृतिक चिकित्सा को जोड़ा गया है। इसमें एनीमा, शंखप्रक्षालन के साथ-साथ जल के विभिन्न तापमान का उपयोग कर उपचार किया जा रहा है। मरीजों को शुरुआत में डेली विजिट पर बुलाया जाता है, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों के अंतराल पर बुलाया जाता है। ताकि इलाज के प्रभाव की सटीक निगरानी की जा सके।