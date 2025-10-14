आंख से ‘खून आना’ गंभीर संकेत, दिवाली पर AIIMS ने नागरिकों से की ये अपील…

MP News: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस उमंग के बीच आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। पटाखों की चमक और धुएं से आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एम्स ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार को सुरक्षित तरीके से मनाएं और आंखों की सुरक्षा के उपाय जरूर अपनाएं। विशेषज्ञों ने कहा है कि दिवाली के दौरान आंखों में धूल, धुआं या तेज कण जाने से चोटें आम होती हैं। यदि आंख में चोट लग जाए तो सबसे पहले उसे साफ और ठंडे पानी से धीरे-धीरे धोएं, लेकिन आंख को रगड़ने से परहेज करें। इससे आंखों को नुकसान होता है।