आंख से ‘खून आना’ गंभीर संकेत, दिवाली पर AIIMS ने नागरिकों से की ये अपील…

MP News: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस उमंग के बीच आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। पटाखों की चमक और धुएं से आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एम्स ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार को सुरक्षित तरीके से मनाएं और आंखों की सुरक्षा के उपाय जरूर अपनाएं। विशेषज्ञों ने कहा है कि दिवाली के दौरान आंखों में धूल, धुआं या तेज कण जाने से चोटें आम होती हैं। यदि आंख में चोट लग जाए तो सबसे पहले उसे साफ और ठंडे पानी से धीरे-धीरे धोएं, लेकिन आंख को रगड़ने से परहेज करें। इससे आंखों को नुकसान होता है।
दर्द या सूजन हो, तो आंख को पट्टी से ढक दें और तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें। डॉक्टरों ने चेताया है कि चोट लगने पर आंख से खून आना, दृष्टि धुंधली होना या तेज दर्द गंभीर संकेत हैं। इनका तत्काल उपचार कराएं। इसके अलावा, घरेलू उपचारों से बचने और सुरक्षात्मक चश्मा पहनने की सलाह दी है।
जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
आंखें हमारे जीवन का सबसे अनमोल धन हैं। दिवाली खुशियों का पर्व है, लेकिन असली आनंद तभी है जब हम इसे स्वस्थ और सुरक्षित रहकर मनाएं।- प्रो. डॉ. माधवानंद कर, प्रभारी कार्यकारी निदेशक, एम्स भोपाल
बरतें ये सावधानियां
