फर्जीवाड़ा: 1998 से 2006 के बीच हुई शिक्षक भर्तियां फर्जी, गिरफ्तार होंगे टीचर्स

फर्जी शिक्षकों की गैंग का भंडाफोड़ होने के बाद एसटीएफ के पास 5 गोपनीय शिकायतें पहुंची है। जिसमें फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी करने की कुछ शिक्षकों की प्रमाण के साथ जानकारी एसटीएफ को भेजी गई है। शिकायतें मिलने के बाद एसटीएफ के द्वारा इनकी प्राथमिक पड़ताल शुरू कर दी गई है। अगर शिकायतें तथ्यात्मक रूप से सही पाई गईं तो इन शिक्षकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।