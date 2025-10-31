एमपी के वरिष्ठ आईपीएस को बड़ा दायित्व, सरकार ने एक साल बढ़ा दिया कार्यकाल

DGP - मध्यप्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी रिटायर होने की कगार पर हैं। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हैं। एमपी कैडर के 17 आईपीएस तो इस साल रिटायर होने वाले हैं। इनकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल पूरी होनेवाली है। रिटायर होने की कगार पर खड़े इन आईपीएस अधिकारियों में प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी हैं। पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद के रूप में उनपर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का बड़ा दायित्व है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने यह अहम जिम्मेदारी संभाल रहे डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनके कार्यकाल में एक साल की बढ़ोत्तरी कर दी गई है।